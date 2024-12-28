Губернатор Василий Анохин – о субсидиях муниципалитетам

В ходе поездок в районы и встреч с их жителями всегда выявляются проблемы, связанные с социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурами. Их, как правило, сложно устранить только усилиями местных властей. Для решения этих вопросов и удовлетворения наиболее острых запросов смолян направим муниципалитетам 54 субсидии на общую сумму почти 6 млрд руб.

Василий Николаевич рассказал, на что пойдут выделенные средства:

– 3,3 млрд руб. на ремонт дорог местного значения и 4 транспортных сооружений в Вяземском, Гагаринском и Демидовском районах.

Более 1,5 млрд руб. на коммунальную инфраструктуру – капитальный ремонт 34 объектов ЖКХ, замену 68 км инженерных сетей. Поддержим проекты по модернизации систем водоотведения, тепло- и водоснабжения в 13 муниципальных округах. Построим 2 котельные в Смоленске и д. Селезни. Отремонтируем проблемные участки ливневой канализации в областном центре. Кроме того, будет обеспечен перевод на индивидуальное газовое отопление нескольких МКД в Сафоново, Монастырщине и школы в Глинковском районе. Обновим 5 общественных бань, а также 75 шахтных колодцев в 24 муниципалитетах.

Почти 600 млн руб. пойдут на улучшение социальной инфраструктуры. Укрепим материально-техническую базу нескольких десятков школ, учреждений культуры и спорта. В Монастырщинском и Краснинском районах возведем «умные» площадки для физкультуры. Отремонтируем бассейн в Ярцеве, а в Вязьме – построим новый.

На формирование комфортной городской среды направим почти 500 млн руб. Это проекты по благоустройству общественных территорий в Смоленске, Дорогобуже, Починке и Пржевальском. Также во всех районах установим 36 детских игровых площадок.