Вместе подарим хвостикам надежду

В Центральном дворце культуры состоялся благотворительный концерт в пользу приюта «Верность». Бессменный организатор акции поддержки – зооволонтёр Светлана Стрюкова.



Неравнодушние к судьбе бездомных животных, сафоновцы приносили корма, лекарственные препараты, другое необходимое для сафоновских животных, которые находятся в приюте. Дополнительно к билетам можно было пожертвовать деньги на картины, кожаные украшения, принять участие в беспроигрышной лотерее, пообщаться и сфотографироваться с очаровательной собакой Златой.



Вести концерт пригласили Антона Антонова – режиссера, блогера, большого любителя собак и других животных. Кроме «Верности», Антон поддерживает также Центр защиты и спасения диких животных «АистЯша».



В концерте приняли участие сафоновский группы «В фарш», Alfred Nobel, «Мир в отражении», «Эхо», а также две творческие команды из Верхнеднепровского: «Химики» и «Неважно».

