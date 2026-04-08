Социальный контракт как инструмент поддержки жителей Смоленской области

Социальный контракт стал важным инструментом поддержки жителей Смоленской области. В 2025 году было заключено более 620 таких контрактов, это на 18% больше, чем годом ранее. Свыше 380 из них – на ведение предпринимательской деятельности и почти 50 на ведение личного подсобного хозяйства. Особые условия для заключения социального контракта действуют для участников специальной военной операции.

В регионе ведётся системная работа над тем, чтобы обеспечить социальную реабилитацию и трудоустройство бойцов, возвращающихся к мирной жизни. В этом активно помогают региональный Фонд «Защитники Отечества» и Комитет семей воинов Отечества. Реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск», чтобы подготовить управленцев из числа участников СВО.

Важно отметить, что с 2026 года ветеранам СВО при оформлении социального контракта не потребуется оценка уровня среднедушевого дохода семьи. Это решение принято по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина после Прямой линии в декабре 2025 года.

Участники СВО, желающие открыть или развить собственное дело в рамках социального контракта, могут получить единовременную выплату. Ее сумма может быть различной в зависимости от проекта и составить до 350 тысяч рублей. Подробную информацию об условиях заключения социального контракта можно посмотреть на официальном сайте Министерства социального развития Смоленской области.