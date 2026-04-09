Мы городу юности славу поём

8 апреля в Центральном дворце культуры сафоновцы торжественно отметили 74-ю годовщину со дня присвоения Сафонову статуса города.

Было по-настоящему торжественно и душевно. Звучали приветственные слова землякам с пожеланиями процветания Сафонову от Главы муниципального округа Антона Кухарева, депутатов Смоленской областной Думы Нины Снытиной и Любови Ульяновой, благочинного Сафоновского церковного округа Сергия Чайкина. Было зачитано приветствие горожанам от председателя Смоленской областной Думы, почётного гражданина Сафоновского округа Игоря Ляхова.

По традиции прошло награждение победителей конкурсов: лучших выпускников, предпринимателей, юных талантов и не только.

Вручены частные стипендии от почётного гражданина района Святослава Масютина.

Благодарственное письмо Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Антон Кухарев вручил учителю русского языка и литературы средней школы №9 Людмиле Анатольевне Борисовой.

На соискание премии «Лучший выпускник года» в этом году было подано 10 заявок. Победители получили дипломы «Лучший выпускник» и денежные премии в размере 10 000 рублей. Наград удостоены:

Студентка Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования Ирина Москаленко,

студентка Сафоновского индустриально-технологического техникума Полина Петрова,

обучающаяся 11 класса средней школы № 6 Ксения Соловьёва,

обучающаяся 11 класса Издешковской средней общеобразовательной школы Екатерина Сорокина,

обучающаяся 11 класса средней школы № 2 Валерия Тимофеева

На празднике чествовали лауреатов премии имени Юрия Алексеевича Гагарина – за достижение наилучших показателей в учебе, спорте, художественных и танцевальных конкурсах, активное участие в работе по патриотическому воспитанию, сохранению памяти о выдающихся земляках.

Обучающаяся 11 класса средней школы № 8 Алиса Осипова получила Диплом лауреата 3 степени и денежную премию в размере 5 000 рублей.

Такой же награды удостоен девятиклассник Прудковской средней школы Иван Михайлов.

Диплом лауреата 2 степени и денежная премия в размере 7 000 рублей вручены девятикласснице средней школы № 2 Варваре Никитиной.

Диплома лауреата 1 степени и денежной премии в размере 10 000 рублей удостоена девятиклассница гимназии Дарья Сусло.

Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев вручил также дипломы и денежные премии в размере 10 000 рублей лауреатам премии «Юные таланты 2026 года» за отличные успехи в учении, выдающиеся достижения в творчестве и активное участие в конкурсах, фестивалях и жизни школы:

Марии Сергеенковой, обучающейся Сафоновской детской школы искусств», отделение «Фортепиано»;

Алёне Смоленской, обучающейся Сафоновской детской школы искусств, отделение «Хореографическое творчество»;

Лилии Тришкиной, обучающейся Сафоновской детской школы искусств», отделение «Живопись»,

Серафиме Алексеевой, обучающейся Сафоновской детской художественной школы им. В.М. Кириллова», отделение «Живопись»,

Ульяне Насоновой, обучающейся Сафоновской детской школы искусств,отделение «Живопись».

В соответствии с распоряжением Главы муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» Смоленской области «О проведении ежегодного муниципального окружного конкурса WEB-проектов» 2 апреля 2026 г. состоялся заключительный этап 20-го муниципального окружного конкурса WEB-проектов.

По итогам ежегодного муниципального окружного конкурса WEB-проектов» дипломы победителей и денежные премии вручены:

В номинации «Web-сайты» 1 место присвоено студенту первого курса Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования Арсению Вартаняну, по теме «Единство народов России. Многонациональная культура, традиции и история!». Руководитель Виктория Владимировна Федотенкова.

В номинации «Видеоролик» 1 место присвоено обучающемуся 9 класса гимназии Максиму Щербакову по теме «Первый среди звёзд. 65-летие полета Юрия Гагарина». Руководитель Алина Дмитриевна Новожилова.

В номинации «Видео слайд-шоу» 1 место присвоено обучающемуся 10 класса средней школы №8 Даниилу Никишову, по теме «Первый среди звёзд. 65-летие полёта Юрия Гагарина». Руководитель Татьяна Павловна Шилина.

В номинации «Мультимедийная презентация» 1 место присвоено обучающейся 9 класса гимназии Эвелине Бычковой, по теме «Обзор свадебных полотенец народов России». Руководители Татьяна Викторовна Медведева, Анастасия Александровна Наумова.

Третий год при поддержке администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ» проходит ежегодный конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства г. Сафоново «Лучший предприниматель года».

Победителям были вручены почётные грамоты Администрации муниципального образования «Сафоновский муниципальный округ». Наград удостоены:

Евгений Александрович Никитин – победитель в номинации «Лучший предприниматель по оказанию платных услуг населению»;

Елена Викторовна Громова – победитель в номинации «Лучший предприниматель в общественном питании»;

Андрей Валерьевич Варченков – победитель в номинации «Лучший предприниматель в сфере креативных индустрий».

Почётный гражданин Сафоновского района, президент международной ассоциации «Интерэлектромаш», доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России, действительный член (академик) Российской Академии естественных наук Святослав Анатольевич Масютин вручил частные стипендии одарённым людям обучающейся средней общеобразовательной школы №6 Елизавете Григорян. Елизавета является воспитанницей отделения «Легкой атлетики и лыжных гонок» физкультурно – спортивного комплекса «Сафоново». Является многократной чемпионкой Смоленской области по лыжным гонкам и лёгкой атлетике.

Частная стипендия также вручена обучающейся средней общеобразовательной школы №7 Ксении Башкиной. Ксения является воспитанницей отделения «Легкой атлетики и лыжных гонок» физкультурно – спортивного комплекса «Сафоново». Она многократно побеждала на областных соревнованиях по лёгкой атлетике.

Праздничный колорит торжеству придало выступление творческих коллективов, подаривших море эмоций и отличное настроение!

Фото Татьяны Гляшовой