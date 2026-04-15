﻿Курсанты программы «Герои СВОего времени. Смоленск» продолжают третий модуль очного обучения

Участники образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» продолжают третий модуль очного обучения. Целый цикл лекций для курсантов провела доцент кафедры «Политологии, истории и философии» ВШГУ Елена Шибанова.

Она является экспертом федерального патриотического проекта «Время героев». Также ведет занятия для ветеранов СВО-участников региональных программ в разных точках России.

Елена Климентьевна отметила серьёзный подход участников к образовательному процессу, их настойчивость, а главное — умение сомневаться, анализировать и желание учиться и совершенствовать свои навыки.

Познакомились курсанты и с системой образования Смоленской области. Заместитель Председательства Правительства Смоленской области Дина Хнычева рассказала о работе и системе управления детскими садами, школами, СПО.

Тема для курсантов близкая. Ведь некоторые из них уже работают в муниципалитетах и с вопросами образования сталкиваются в своей повседневной деятельности.

Еще одна тема, которая вызвала живой интерес – это развитие спорта в регионе. Поговорили об этом с заместителем Министра спорта Смоленской области Владимиром Солошенко. О работе в цифровой среде, с большими данными в региональном управлении рассказал кандидат педагогических наук, доцент Дмитрий Бояринов (СмолГУ).

«Модуль интересный. Посвящен развитию коммуникативных навыков. Преподаватели подают нам материал очень профессионально. Сразу видно, что это очень сильные специалисты. Особенно, когда информацию подают нам представители Правительства Смоленской области. Ведь это люди, которые помимо глубоких знаний, обладают и высочайшими компетенциями, которые и мы надеемся получить в будущем», — поделился курсант программы Александр Новиков.

Впереди у бойцов еще несколько дней интенсивных занятий. В частности, для курсантов пройдет стратегическая сессия, посвященная Смоленску – Молодежной столице России-2026, курс по информационной политике, коммуникациям в социальных сетях и обратной связи с жителями от Центра управления регионом.

«Герои СВОего времени. Смоленск» — это аналог федерального проекта «Время героев», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Программа ориентирована на участников специальной военной операции. Общественный Совет программы в регионе возглавляет губернатор Смоленской области Василий Анохин.