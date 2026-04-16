﻿Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!»: молодёжь ждут новые знания и незабываемые путешествия по России

В Год единства народов России программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», запускает масштабный Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!». Он объединит тысячи молодых людей и их семьи со всех уголков страны. Это уникальная инициатива, которая призвана познакомить участников с удивительной историей, культурой и природой нашей Родины, а также подарить незабываемый опыт путешествий по необъятной стране.

К участию приглашаются дети и молодёжь, а также семьи из всех 89 регионов России. Желающие уже сейчас могут пройти предрегистрацию на сайте проекта, а общий старт и начало регистрации участников запланированы на 18 мая 2026 года.

Проект построен по принципу постепенного погружения: от изучения истории и культуры своего региона и федерального округа к знакомству со всей страной. Участникам предстоит пройти несколько увлекательных этапов.

На региональном этапе участники познакомятся с интересными фактами о своем крае, ответят на вопросы в викторинах, отгадают ребусы и решат интересные логические задачи, а также попробуют себя в роли блогеров на специальном образовательном курсе «Больше, чем блогер».

На следующем, окружном этапе участники создадут карточки объектов показа и тематические сообщества, а также пройдут образовательный курс «Стандарт программы гражданско-патриотического и общественно полезного туризма «Больше, чем путешествие»».

В ходе финального этапа каждый сможет разработать свой туристический народный маршрут на основе собранных материалов.

Партнеры проекта также подготовили специальные задания и номинации для самых активных участников. Темы заданий охватывают всё, чем славится Россия: это «Родные просторы», «Гастрономический код», «Промыслы и промышленность», «Хранители традиций и культурный код», «Россия первая в мире», «Мой герой», «Семейный маршрут», «Доступная среда», «Дружелюбная среда и «Молодёжный маршрут».

Победители и финалисты проекта, которые будут определены в августе 2026 года, получат сертификаты на познавательные путешествия по Стандарту программы «Больше, чем путешествие». Участники, победившие в проекте, получат возможность отправиться на Камчатку в Долину гейзеров, на плато Путорана в Красноярском крае, в Национальный парк «Земля Леопарда» в Приморском крае и в другие уникальные уголки России, а финалисты отправятся в увлекательные путешествия по своему федеральному округу.

Стартовые мероприятия проекта развернутся одновременно на 8 крупнейших железнодорожных вокзалах федеральных округов России. Именно здесь, в атмосфере движения и открытия новых горизонтов, прозвучат напутственные слова почетных гостей, пройдут концерты известных исполнителей, а в течение заявочной кампании зрителей ждут ежедневные перформансы молодых артистов, тематические зоны и интерактивные арт-объекты с информацией о проекте.

