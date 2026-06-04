Госкорпорация «Росатом» и правительство Смоленской области утвердили перечень совместных мероприятий по развитию Десногорска на три года

В городе-спутнике Смоленской АЭС в рамках соглашения о сотрудничестве «Росатома» с регионом будет реализовано порядка 30 проектов, направленных на повышение качества жизни населения.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Смоленской области Василий Анохин актуализировали перечень мероприятий по социально-экономическому и инфраструктурному развитию Десногорска на 2026-2028 годы. Новая «дорожная карта» закреплена протоколом к действующему соглашению о сотрудничестве «Росатома» со Смоленской областью.

В течение трех лет за счет дополнительно привлеченных средств регионального и местного бюджетов и софинансирования концерна «Росэнергоатом» будут реализованы порядка 30 проектов, направленных на комплексное улучшение городской среды и создание комфортных условий для жителей города-спутника Смоленской АЭС.

«Госкорпорация «Росатом» – крупнейший налогоплательщик и стратегический партнер региона, – отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин. – Совместно мы решаем задачи, которые напрямую влияют на качество жизни людей. Утвержденные мероприятия – логичное продолжение нашей деятельности по развитию атомграда. Программа мероприятий сформирована с учетом реальных запросов жителей, это важный шаг в укреплении статуса Десногорска как современного и перспективного города для работы и жизни».

Плановые мероприятия предусматривают модернизацию коммунального хозяйства, капитальный ремонт сетей ливневой канализации, тепловых сетей, а также ремонт автомобильных дорог.

Приоритетом по-прежнему остаётся повышение безопасности и комфорта в образовательных учреждениях Десногорска. На территориях отдельных школ и детских садов запланированы замена старых ограждений на новые, выполненные по единому стандарту. Кроме того, в ряде детских садов модернизируют системы отопления и водоснабжения, а в некоторых школах проведут ремонт столовых.

На среднесрочную перспективу запланированы масштабные работы по обновлению объектов культуры и образования. В 2027 году начнется капитальный ремонт внутренних помещений детской музыкальной школы имени М.И. Глинки, а также реконструкция бассейна в школе № 2.

Параллельно ведется работа по благоустройству общественных территорий, разработке мастер-плана Десногорска, который определит его стратегию развития до 2045 года и продолжается внедрение цифровой платформы «Умный город». Город также готовится к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России, это шанс снова привлечь дополнительное федеральное финансирование. Ранее благодаря победам в конкурсе была создана общественная территория «АтомПарк», ставшая точкой притяжения жителей и туристов, отремонтирована центральная площадь, в настоящее время выполняются работы по модернизации набережной.

«Качество жизни в Десногорске – основа кадрового потенциала атомной станции. Учитывая строительство Смоленской АЭС-2, мы уже сегодня создаем условия для тех, кто будет возводить и эксплуатировать новые энергоблоки. Молодые специалисты должны видеть: город с каждым годом становится комфортнее и привлекательнее, здесь можно жить, налаживать быт, создавать семьи и растить детей. Благоустройство общественных пространств, поддержка системы образования, модернизация коммунальной инфраструктуры – прямые инвестиции в будущее. Мы благодарны руководству региона и «Росатому» за системное софинансирование значимых проектов», – подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

«Для нас утвержденный перечень проектов – это конкретные адреса и объекты, где уже ведутся или начнутся работы. Поэтапно преображаются школы, детские сады, общественные пространства. Важно, что жители сами участвуют в определении приоритетов: через публичные обсуждения, через программу формирования комфортной городской среды, грантовые конкурсы. В такой логике город планомерно движется к тому, чтобы быть удобным для каждого», — отметил глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

За последние годы в рамках реализации соглашения в Десногорске реконструирован мемориальный комплекс «Курган Славы», завершен ремонт городского Центра досуга, открыт и приобретен в муниципальную собственность автовокзал, закуплена необходимая техника для службы благоустройства и Управления по делам ГО и ЧС, установлены вентилируемые фасады в детских садах «Ласточка» и «Дюймовочка», отремонтированы кабельные линии освещения улично-дорожной сети и придомовых территорий, система отопления в детском саду «Лесная сказка». В школах созданы центры «Точка роста», вдоль объездной дороги проложена дорожка для велосипедистов и пешеходов, выполнено многое другое.

Справка:

Ключевым направлением деятельности Правительства РФ остается развитие инфраструктуры городов. Успешное решение этого вопроса позволит повысить качество жизни граждан страны. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

Пространственное развитие – это комплекс мероприятий, направленных на эффективное использование городских территорий с учетом экономических, социальных и экологических факторов. В рамках пространственного развития разрабатываются мастер-планы. Они определяют долгосрочную стратегию развития городской среды, инфраструктуры, жилищного и промышленного строительства, транспортной системы и социальной сферы. Внедрение мастер-плана способствует формированию комфортной и современной городской среды, поддержанию устойчивого развития экономики города и повышению качества жизни населения.

Мастер-план – детально прорисованный образ будущего на годы вперёд. Его создатели – ведущие архитекторы, экономисты, урбанисты, социологи и другие профессионалы, а также сами жители, руководство города и региона. Единой командой они разрабатывают эти документы стратегического развития и затем приступают к их реализации. Это позволяет поднять на новый уровень совместную работу по улучшению качества жизни людей и созданию комфортной среды, привлекая, в том числе, федеральное финансирование на наиболее востребованные и ресурсоёмкие проекты.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС