В Смоленской области впервые проведена лазерная операция на слёзных путях

В Смоленской областной клинической больнице (СОКБ) впервые в регионе выполнена лазерная антеградная дакриоцисториностомия – высокотехнологичная операция на слёзных путях. Прорыв в офтальмологической помощи стал возможен благодаря внедрению современного оборудования и слаженной работе мультидисциплинарной команды специалистов. Операция проведена в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи, а также на внедрение инновационных методов лечения в практику региональных медучреждений.

Ключевую роль в проведении вмешательства сыграл лазерный аппарат FOX 810, который прошёл этап апробации в СОКБ. Тонкий лазерный световод был проведён через естественные слёзные пути – с его помощью хирурги с высокой точностью сформировали новый канал для оттока слезы. Важным условием успеха стало взаимодействие офтальмологов и оториноларингологов: специалисты‑оториноларингологи контролировали каждый этап операции с помощью эндоскопического оборудования, что позволило обеспечить максимальную безопасность и точность манипуляций.

Пациентка, которая на протяжении нескольких лет страдала от постоянного слезотечения из‑за непроходимости носослезного протока, наконец избавилась от многолетней проблемы. Из‑за нарушения естественного оттока слезы у женщины развилось воспаление с присоединением инфекции – теперь патологический процесс устранён, а функция слёзных путей восстановлена.

«Мы ведем системную работу по модернизации сферы здравоохранения: обновляем материально‑техническую базу больниц и поликлиник, закупаем современное диагностическое и лечебное оборудование, расширяем спектр высокотехнологичных медицинских услуг. Особое внимание уделяем подготовке кадров и междисциплинарному взаимодействию специалистов – именно такой комплексный подход позволяет добиваться значимых результатов и внедрять в практику передовые методики лечения», – подчеркнул Губернатор Василий Анохин.

О значении внедрения новых методик рассказал заведующий взрослым офтальмологическим отделением СОКБ Денис Ковалёв: «Лазерная технология позволяет решать сложные клинические случаи малоинвазивным способом. Мы видим, что такой подход существенно сокращает сроки реабилитации и повышает качество жизни пациентов».

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: Минздрав Смоленской области