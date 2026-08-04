В Смоленском Перинатальном центре родился самый крупный ребёнок за всю историю учреждения

В Перинатальном центре Клинической больницы № 1 города Смоленска произошло знаменательное событие: на свет появился мальчик по имени Лука – самый крупный ребёнок за всю историю работы медицинского учреждения. Вес новорождённого составил 5440 граммов, рост — 61 сантиметр.

Лука стал первенцем в молодой семье. По словам специалистов, крупный вес малыша обусловлен наследственными факторами: отец ребёнка при рождении также имел значительный вес – около пяти килограммов.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Клинической больницы № 1 Татьяна Густоварова прокомментировала случай: «Такие случаи всегда приятно удивляют. Крупный вес малыша напрямую связан с наследственностью его семьи и не несёт риска для здоровья. Роды прошли успешно, состояние мамы и ребёнка оценивается как удовлетворительное, оба чувствуют себя хорошо».

Губернатор Василий Анохин поздравил семью с рождением сына и отметил значимость системной поддержки семей с детьми:

«Рождение каждого ребёнка – это радость и большая ответственность, а появление такого «богатыря», как Лука, – ещё и повод для особой гордости. Это событие наглядно демонстрирует, насколько важна слаженная работа наших медицинских специалистов»

В Смоленской области реализуется комплекс мер, направленных на поддержку рождаемости и укрепление института семьи. В их числе:

ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми, в том числе при рождении первого ребёнка;

для студенческих семей компенсации расходов на оплату жилищно‑коммунальных услуг;

пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых (кроватки, коляски, ванночки и др.)

подарочный набор для новорождённого, вручаемый при выписке из роддома, – он включает базовые вещи, необходимые в первые месяцы жизни ребёнка;

«школы беременных» и консультационные площадки, где будущие мамы получают знания по подготовке к родам, уходу за ребёнком и основам грудного вскармливания;

развитие сети кабинетов поддержки грудного вскармливания на базе женских консультаций и детских поликлиник.

«Эти меры формируют комплексную систему поддержки, которая охватывает все этапы – от планирования беременности до первых лет жизни ребёнка. Они призваны не только улучшить материальное положение семей, но и повысить уровень психологической готовности родителей к появлению малыша», – отметил Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: Перинатальный центр г. Смоленска