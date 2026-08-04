Губернатор Василий Анохин оценил темпы модернизации инфраструктуры здравоохранения

В Смоленской Клинической больнице № 1 на улице Фрунзе продолжаются ремонтные работы в здании хирургического корпуса. Капремонт выполняется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области». Ознакомился с ходом ремонтных работ.



В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы, идёт отделка помещений и устройство коммуникаций. Система отопления готова на 80%, ведется монтаж систем водоснабжения и водоотведения. Установлены металлические двери и решётки на фасаде, обустроены козырьки входных групп, облицованы ступени крылец.



Ещё один крупный проект – строительство нового корпуса Смоленской областной клинической психиатрической больницы в посёлке Гедеоновка Смоленского муниципального округа. Проект реализуем по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.



Общая площадь нового корпуса больницы – 18 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 600 коек и включает 12 стационарных отделений, амбулаторное отделение и судебно-психиатрическую экспертизу. Сейчас на объекте ведутся внутренние работы. В полном объёме приобретены материалы для отделки и медицинское оборудование. Строительная готовность объекта составляет 63 %.



Новый корпус обеспечит принципиально иные условия для пребывания пациентов и работы персонала – с учётом современных требований к организации психиатрической помощи. Открытие этого объекта позволит не только улучшить качество лечения, но и проводить специализированные экспертизы, в том числе для получения лицензий на оружие и прохождения военной службы.



– Строительство новых и модернизация действующих учреждений здравоохранения – часть нашей системной работы по обновлению социальной инфраструктуры, которая ведется, в том числе, в рамках реализации Народной программы «Единой России», принятой в 2021 году. Завершить строительство и ремонт на обоих объектах планируем в этом году, – заявил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.