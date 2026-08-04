Губернатор Василий Анохин рассказал о формировании современной образовательной среды в колледжах и техникумах Смоленской области

Важно, чтобы будущие профессионалы не только получали качественное образование, но и учились в комфортных и безопасных условиях. В этом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», а также Народной программы «Единой России», принятой в 2021 году, в регионе ведётся капитальный ремонт шести зданий профессиональных образовательных учреждений.

В Смоленске капитально ремонтируют сразу три объекта Смоленской академии градостроительства и архитектуры: общежитие № 2, блок практических занятий и учебно-лабораторный корпус № 1. В учебно-лабораторном корпусе практически завершено обновление инженерных сетей, электрики, кровли и окон, идет чистовая внутренняя отделка помещений и пищеблока. В здании общежития № 2 завершаются фасадные работы. Также в блоке практических занятий ведутся работы по устройству внутренних помещений и инженерных систем.

В Дорогобужском муниципальном округе идет ремонт общежития Верхнеднепровского технологического техникума.

В Рославльском муниципальном округе продолжается капитальный ремонт общежития Козловского многопрофильного аграрного колледжа. Подрядная организация выполняет комплексные работы по фасаду, включая замену оконных блоков, и ремонт внутренних помещений.

В Сафоновском муниципальном округе ведутся внутренние работы в общежитии Смоленской академии профессионального образования.

Кроме этого, в рамках областной государственной программы «Развитие образования в Смоленской области» из областного бюджета выделены средства на проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях СПО. Завершены работы по замене кровли учебного корпуса Смоленской академии профессионального образования, оконных блоков и санузлов общежития в Вязьме. Также отремонтирована кровля общежития Смоленской областной технологической академии. Завершен ремонт столовой, кровли и инженерных коммуникаций Верхнеднепровского технологического техникума, сейчас строители благоустраивают прилегающую территорию.

– Все работы выполняются по графику, чтобы в этом году студенты смогли учиться и проживать в обновленных корпусах и общежитиях, – отметил Губернатор региона Василий Анохин.