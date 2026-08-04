Открыта регистрация на Национальную премию «Патриот»!

Неравнодушные граждане, некоммерческие организации и социально-ориентированный бизнес вновь могут испытать себя и побороться за возможность масштабирования собственных проектов на федеральном уровне.

В Год единства народов России Роспатриотцентр Росмолодёжи (https://max.ru/ros_patriot / https://vk.com/rospatriottcentr) предлагает принять участие в одной из 15 номинаций: от инициатив в сфере культуры до лучших корпоративных проектов.

Финал Премии состоится в рамках Всероссийского патриотического форума, приуроченного ко Дню народного единства.

Не упустите возможность получить федеральное признание вашего вклада в развитие страны.

[https://myrosmol.ru/events/a603c23e-bce6-463a-8c34-e37a8b927fc7]