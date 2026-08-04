﻿Александр Бабаков: «Сильная экономика начинается с регионов»

Заместитель председателя Государственной думы Александр Бабаков в ходе рабочей поездки в Смоленский муниципальный округ акцентировал внимание на роли региональных производств в укреплении экономики страны. Ключевым пунктом визита стало предприятие ООО «ЮНИПРОФ», которое политик назвал ярким примером успешного развития отечественного производства.

Оценивая динамику компании, Александр Бабаков отметил впечатляющие показатели роста: если в 2024 году объём отгруженной продукции составил почти 1,9 млрд рублей, то по итогам 2026 года ожидается превышение отметки в 2,4 млрд рублей. «Такие цифры — результат грамотной работы коллектива, постоянного обновления производства и правильной ориентации на российский рынок», — подчеркнул зампред Госдумы.

Особое внимание политик уделил социальной роли предприятия. По его словам, создание около 350 рабочих мест с достойной заработной платой и полным социальным пакетом — важный вклад в благополучие региона. Не менее значимым Бабаков считает и участие компании в социальных инициативах: помощи участникам специальной военной операции, поддержке социальных учреждений и реализации благотворительных проектов.

В ходе встречи с руководством ООО «ЮНИПРОФ» обсуждались перспективы дальнейшего развития производства, вопросы подготовки кадров и меры поддержки промышленности. Александр Бабаков подчеркнул, что подобные предприятия наглядно демонстрируют: реальный сектор экономики — основа устойчивого развития страны.

«Убеждён, что сильная экономика начинается именно с регионов, — заявил Александр Бабаков. — Когда есть возможность развивать производство, создавать рабочие места, поддерживать молодёжь и реализовывать долгосрочные проекты, тогда появляются и новые возможности для повышения качества жизни людей. Именно здесь, на таких предприятиях, формируются доходы бюджета и укрепляется экономический суверенитет России».