﻿В Гагаринский светотехнический завод наращивает производственные мощности

В Смоленской области продолжается реализация инвестиционных проектов в рамках соглашений, заключенных в рамках Петербургского международного экономического форума. Один из примеров успешного сотрудничества и привлечения современных технологий — модернизация производственных мощностей Гагаринского светотехнического завода. В 2025 году на полях ПМЭФ Губернатор Василий Анохин заключил соглашение с компанией «Вартон».

С ходом модернизации ознакомился министр промышленности и торговли Смоленской области Ярослав Васильев. В настоящее время на предприятии ведется закупка современного оборудования, создаются передовые лаборатории контроля качества, проводится модернизация инженерной инфраструктуры.

Значительная поддержка регионального правительства выражается в привлечении льготного займа Фонда развития промышленности в размере 350 млн рублей, что стало катализатором для технического перевооружения и расширения производственных возможностей завода. Еще одним важным шагом со стороны региона стала помощь в увеличении мощности электроснабжения завода до 3 МВт. Это создает необходимый потенциал для дальнейшего масштабирования производства.

В конце 2026 года планируется запуск нового цеха по производству алюминиевого литья под давлением. Это станет еще одним этапом в развитии предприятия. Общий объем инвестиций в проект уже превысил 500 млн рублей.

Гагаринский светотехнический завод, являющийся одним из ведущих производителей взрывозащищенной, общепромышленной и железнодорожной светотехники, а также кабельных вводов и взрывозащищенных коробок, сегодня выпускает более 120 тысяч единиц продукции в год. Эта продукция пользуется высоким спросом на промышленных объектах по всей стране, что подчеркивает конкурентоспособность и качество смоленских производителей.

«Важно, что соглашения, заключенные на ПМФЭ, получают практическую реализацию. Модернизация Гагаринского светотехнического завода служит наглядным примером эффективного взаимодействия государства и частного сектора, а также стратегического подхода к развитию региональной промышленности. Это создает благоприятные условия для роста и внедрения инноваций, укрепляет доверие инвесторов и способствует дальнейшему наращиванию промышленного потенциала региона», — подчеркнул Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: Минпромторг Смоленской области