﻿В Смоленской области ведется работа по снижению административных барьеров для предпринимателей

Министерство экономического развития Смоленской области подвело итоги работы по оценке регулирующего воздействия (ОРВ) и снижению административных барьеров для предпринимателей за первое полугодие 2026 года. Эта работа ведется по поручению Губернатора Смоленской области Василия Анохина. За отчетный период проведена оценка 34 проектов региональных нормативных правовых актов. По результатам рассмотрения в 25 из них было высказано 164 предложения и замечания, направленные на устранение избыточных требований и упрощение ведения бизнеса в регионе.

В рамках планомерной работы по актуализации действующего законодательства проведена экспертиза шести действующих правовых актов. По каждому из них разработчикам направлены заключения с рекомендациями по доработке и приведению в соответствие с современными реалиями.

Значительная работа проделана на муниципальном уровне. ОРВ была проведена в отношении 61 проекта муниципальных правовых актов. Лидерами по активности в этой сфере стали Рославльский и Гагаринский муниципальные округа, а также город Смоленск.

Министерство продолжает укреплять диалог с бизнес-сообществом. Помимо обязательных публичных обсуждений, на официальном портале regulation.admin-smolensk.ru организованы дополнительные публичные консультации. Заинтересованные предприниматели имеют возможность высказать свои предложения по доработке проектов нормативных правовых актов, размещенных на официальном портале.

Системное проведение регуляторных процедур является ключевым инструментом для своевременного выявления и устранения избыточных требований, а также для повышения общего качества нормотворческой деятельности в Смоленской области.

В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по итогам 2025 года Смоленская область сохранила свои позиции в группе регионов-лидеров с «Высшим уровнем» проведения регуляторных процедур.

«Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий для бизнеса являются ключевыми факторами для повышения конкурентоспособности экономики региона. Мы видим результаты системной работы в этом направлении, которая создает предсказуемую и открытую среду для развития предпринимательства. Необходимо продолжать двигаться в этом направлении, чтобы сделать регион еще более привлекательным для инвесторов, — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: Минэк Смоленской области