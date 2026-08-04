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﻿Завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госдуму по Смоленскому одномандатному округу

04.08.2026

На очередном заседании Избирательной комиссии удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Российской Федерации было вручено Александру Бабакову и Дарье Шавриковой. Таким образом участие в нынешней избирательной кампании принимают 8 зарегистрированных кандидатов: Илья Рябенков, Лариса Должикова, Сергей Якимов, Алексей Войтов, Степан Емельянов, Михаил Ковалев, Дарья Шаврикова и Александр Бабаков.

«Я думаю, что сейчас вся страна находится в ситуации, которая характеризуется вызовом, брошенным коллективным западом нашей стране.  Ключевое — Победа. Сделать надо все, чтобы наши воины не испытывали ни в чем недостатка, их семьи были уверены в  том, что забота государства — это постоянная  программа поддержки их как членов семей. Нам всем надо работать над суверенитетом, который формируется не только в экономике, но и во всех сферах», — отвечая на вопрос журналистов о вызовах, которые будут стоять перед будущим созывом Государственной Думы, подчеркнул Александр Бабаков.

Напомним, что голосование на выборах в Государственную Думу в этом году будет проходить в течение 3 дней: 18,19 и 20 сентября.

Опубликовано в категории Выборы

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