﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Смоленская область и Москва расширяют сотрудничество.

В Москве Губернатор Василий Анохин провёл рабочую встречу с мэром столицы Сергеем Собяниным, на которой стороны «сверили часы» по основным направлениям двустороннего сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия регионов, а также ход реализации совместных проектов. Речь шла о внедрении современных методов управления городской средой, цифровой трансформации строительного комплекса и ЖКХ с использованием лучших московских практик. Соглашение об этом было заключено на Петербургском международном экономическом форуме в этом году. Его реализация, рассчитанная до 2030 года, позволит сократить административные барьеры, ускорить процессы согласования и повысить прозрачность всего цикла – от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.

«Сергей Семёнович подчеркнул, что Москва, являясь крупнейшим центром ИИ-разработок, успешно масштабирует свой опыт и помогает регионам внедрять единые цифровые стандарты строительства, системы контроля за обращением с отходами, сервисы для градостроительного планирования. Он отметил заинтересованность столицы в активном обмене опытом со Смоленской областью, а также поддержку наших инициатив по цифровизации», — поделился итогами встречи Василий Анохин.

Акцент – на развитие талантов и способностей детей.

На очередном заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Василий Анохин, обсуждались вопросы дополнительного образования юных смолян. Задача по созданию условий, способствующих раскрытию талантов детей, поставлена Президентом России Владимиром Путиным и входит в число приоритетных направлений сферы образования и воспитания.

В Смоленской области эта работа ведётся целенаправленно и системно, инфраструктура дополнительного образования активно развивается. Так, по итогам прошлого года в образовательных организациях региона реализовывалось более 7,5 тысячи программ дополнительного образования детей – на 450 программ больше в сравнении с предыдущим годом. В настоящее время работают 191 центр естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», школьные технопарки «Кванториум», мобильный технопарк, центр цифрового образования «IT-куб» в Смоленске.

Отмечалось, что ключевую роль в системе выявления и поддержки талантов играет региональный центр «Смоленский Олимп», созданный по модели образовательного центра «Сириус». Работая по трём направлениям: «Наука», «Искусство» и «Спорт», он организует интенсивные профильные смены для школьников от 10 до 17 лет по робототехнике, точным наукам, хоккею, изобразительному искусству и другим дисциплинам. Также Центр является региональным координатором Всероссийской олимпиады школьников, занимается подготовкой к конкурсам «Большие вызовы» и «Сириус.Лето». Его выпускники неоднократно побеждали на всероссийских конкурсах.

«Важно расширять кругозор ребят, поэтому в каждой школе введём еженедельное планирование внешкольных мероприятий», — поставил задачу Василий Анохин.

Развитие здравоохранения – ключевой приоритет.

Строительство и модернизация учреждений здравоохранения в последние годы значительно активизировались. Глава региона Василий Анохин держит процессы на личном контроле, инспектируя ход работ.

Масштабный проект по строительству лечебного корпуса Смоленской областной детской клинической больницы реализуется по поручению Президента России Владимира Путина и уже близок к завершению – строительная готовность объекта составляет 83%.

Шестиэтажный корпус рассчитан на 153 койки. Здесь разместятся четыре операционных отделения детской онкологии и гематологии. Сюда переедут отделения детской хирургии, травматологии и оториноларингологии. Завершены работы по монтажу систем водоснабжения и канализации, облицовке стен и полов плиткой. Уже установлено рентген-оборудование, оборудование централизованного стерилизационного отделения, ожидается монтаж компьютерного томографа. Впервые в Смоленской области в больнице появятся специализированные койки для оказания помощи по нейрохирургии, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Завершить строительство и открыть новый корпус планируется в этом году.

«Важно не только оказывать качественную медицинскую помощь, но и создавать для маленьких пациентов безопасные, комфортные и современные условия, — подчеркнул Василий Анохин. – Поэтому в следующем году планируем провести ремонт и в старом корпусе. Также обновим прилегающую территорию: будут установлены новые фонари, скамейки, отремонтированы дорожки».

Серьёзные работы по модернизации были проведены в 2025-2026 годах в Смоленской областной клинической больнице. Здесь полностью завершён капитальный ремонт отделения реанимации в корпусе № 7 – от замены инженерных систем, до оборудования палат и установки современной навигации. Кроме этого, масштабно обновлена лаборатория, которую оснастили современным оборудованием, что позволяет повысить точность диагностики.

«Смоленская областная клиническая больница должна соответствовать уровню современного медицинского центра, где каждый пациент может своевременно получить качественную, высокотехнологичную медицинскую помощь», — отметил Василий Анохин, ставя задачи по дальнейшему развитию флагманского медицинского учреждения региона.