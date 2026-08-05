От студенческой скамьи к реальной профессии

Студенты — это главная гордость Сафоновского филиала СмолАПО. И сегодня есть особый повод для радости за студентку специальности «Компьютерные системы и комплексы» Марию Матузову!

Мария сделала по-настоящему важный и стратегически верный шаг — она заключила целевой договор с публичным акционерным обществом «Россети Центр».

Что ждет Марию:

ежемесячная стипендия — 5 000 рублей,

практика в Сафоновских РЭС филиала ПАО «Россети Центр» — реальный опыт в крупной энергетической компании,

а дальше — трудоустройство и развитие в профессии!

Что такое целевое обучение на практике?

Уверенность в завтрашнем дне. Пока другие студенты ломают голову над поиском стажировок и мест для практики, Мария уже знает своего будущего работодателя.

Ценный опыт во время учебы. Как правило, компания-партнер активно участвует в подготовке специалиста. Это значит, что теория, полученная в стенах учреждения, сразу же подкрепляется практическими задачами.

Гарантия трудоустройства. Самое главное преимущество. После защиты диплома Марию ждет не стрессовый поиск работы, а готовое рабочее место в стабильной компании.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил: «Важно, чтобы молодые люди оставались работать в Смоленской области, развивали наши предприятия, школы, больницы и другие учреждения. Целевое обучение помогает решить эти задачи: дает ребятам уверенность в будущем, а региону – подготовленных специалистов».