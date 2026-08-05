﻿Александр Бабаков в Рославле: «Развитие региона — в наращивании собственного производства»

Заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков в рамках рабочей поездки по Смоленской области посетил Рославльский муниципальный округ. Ключевым пунктом программы визита стало предприятие «Гласс Маркет» — один из крупнейших в России производителей стеклотары для пищевой, ликёро‑водочной и парфюмерно‑косметической промышленности.

Политик осмотрел производственные цеха завода: вместе с руководством предприятия зампред Госдумы обсудил планы развития, модернизацию производства и вопросы кадрового обеспечения. Особое внимание уделили подготовке новых специалистов — эту работу Александр Бабаков назвал фундаментом экономического суверенитета страны.

В ходе визита Александр Бабаков встретился с инженерно‑техническими специалистами и сотрудниками завода. По его словам, сегодня такие предприятия имеют стратегическое значение для экономики государства: «Гласс Маркет» не только наращивает объёмы и инвестирует в развитие, но и обеспечивает жителей региона стабильной работой и достойной заработной платой, формируя промышленный потенциал Смоленской области. Также обсудили вопрос, как конвертировать промышленные успехи в реальное повышение качества жизни: в фокусе — поддержка локальных проектов и развитие инфраструктуры.

Подводя итоги, Александр Бабаков подчеркнул: развитие региона — не в отчётах, а в наращивании собственного производства и долгосрочном планировании. Только так, по его мнению, можно обеспечить благополучие каждого гражданина и укрепить экономический суверенитет России.