﻿Региональные практики обучения наблюдателей обсудили на семинаре в Смоленске

29 июля 2026 года в Смоленске на площадке «Точка кипения» Смоленского государственного университета состоялся межрегиональный онлайн-семинар по обмену опытом реализации программы обучения наблюдателей. Организатором мероприятия выступила Ассоциация независимого общественного мониторинга (НОМ), опорной площадкой в Центральном федеральном округе стала Смоленская область. Наш регион представляли члены общественного штаба по наблюдению за выборами.

Участниками семинара стали представители региональных общественных штабов по наблюдению за выборами, члены Общественных палат, эксперты в области избирательного права и общественного контроля. Всего к обсуждению присоединились 14 регионов Центрального федерального округа.

Семинар в Смоленской области открыл серию окружных совещаний, которые пройдут во всех восьми федеральных округах страны.

В ходе семинара были подведены промежуточные итоги обучения наблюдателей в регионах ЦФО. Участники обсудили эффективность методических материалов, разработанных Ассоциацией НОМ при поддержке Фонда президентских грантов, а также практику использования цифровых ресурсов, включая образовательные порталы и систему дистанционного тестирования.

С докладами выступили представители нескольких регионов. Ирина Борисова, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами в Белгородской области, рассказала об особенностях проведения выборов и подготовки наблюдателей в приграничных территориях. Александр Терновцов из Курской области осветил специфику подготовки общественных наблюдателей в условиях режима контртеррористической операции. Дмитрий Тихов из Ивановской области в своем выступлении акцентировал внимание на единстве терминологии как гаранте легитимности электоральных процессов и методических аспектах подготовки наблюдателей. Представители Калужской области поделились опытом работы в условиях открытости. Татьяна Разумовская из Тульской области и Татьяна Акопова из Ярославской области представили практики организации обучения и партнерства в своих регионах.

Представители региональных штабов обменялись мнениями, внесли предложения по совершенствованию методической базы и обратной связи с наблюдателями.

По итогам встречи участники наметили дальнейшие шаги по развитию системы подготовки общественных наблюдателей и договорились продолжить обмен практиками в рамках будущих мероприятий.

Напомним, что обучение кандидатов в общественные наблюдатели стартовало в Смоленской области 16 июня и в настоящее время активно продолжается во всех муниципальных округах региона. К Единому дню голосования 2026 года региональный общественный штаб по наблюдению за выборами Смоленской области планирует обучить свыше 1700 человек.