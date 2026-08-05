﻿Смоленская область присоединяется к Международной неделе грудного вскармливания

Смоленская область присоединилась к ежегодной Неделе популяризации грудного вскармливания, приуроченной к Международной неделе грудного вскармливания. Мероприятия направлены на повышение осведомлённости будущих и состоявшихся матерей о преимуществах грудного вскармливания, а также на формирование в обществе культуры поддержки кормящих женщин.

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения РФ, 43 % матерей в стране кормят детей грудью до года. Кроме того, по оценкам экспертов, до 60 % новорождённых в России не получают грудное молоко даже в первые полгода жизни.

Стоит отметить, что грудное молоко – это не только оптимальный источник питания, но и важнейший фактор формирования здоровья ребёнка и восстановления организма матери. Оно содержит антитела, ферменты, гормоны и стволовые клетки, которые невозможно воспроизвести искусственно. Грудное вскармливание обеспечивает надёжную иммунную защиту младенца, способствует правильному формированию микрофлоры кишечника, снижает риски развития хронических заболеваний в будущем, а также укрепляет эмоциональную связь между матерью и ребёнком. Для женщины грудное вскармливание ускоряет послеродовую реабилитацию, снижает риски онкологических, сердечно‑сосудистых заболеваний и остеопороза, а также способствует эмоциональной стабильности.

В рамках Недели в Смоленской области запланировано тематическое мероприятие: 5 августа в 15:30 в Перинатальном центре города Смоленска состоится мастер‑класс по грудному вскармливанию. Специалисты расскажут о технике прикладывания, профилактике осложнений, организации режима кормления и ответят на наиболее распространённые вопросы молодых мам. Мероприятие призвано развеять мифы, снизить тревожность и дать практические инструменты для успешного начала грудного вскармливания.

В Смоленской области не только расширяются меры материальной поддержки семей, но и уделяется особое внимание просветительским и профилактическим проектам, которые помогают женщинам чувствовать себя уверенно на каждом этапе материнства. Важно, что по поручению Губернатора Василия Анохина реализуется комплекс мер поддержки демографии, включающий:

ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми;

компенсации расходов на оплату жилищно‑коммунальных услуг и приобретение товаров для новорождённых;

пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых (кроватки, коляски, ванночки и др.);

подарочный набор для новорождённого, вручаемый при выписке из роддома;

«школы беременных» и консультационные площадки, где будущие мамы получают знания по подготовке к родам, уходу за ребёнком и основам грудного вскармливания;

развитие сети кабинетов поддержки грудного вскармливания на базе женских консультаций и детских поликлиник.

Пресс-служба Правительства Смоленской области