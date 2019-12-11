Награду Александра Никулина — в музей школы

В 2019 году исполняется 30 лет с того дня, когда российские военные покинули территорию Афганистана. К этой годовщине учреждена награда – медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана». В числе награжденных этой медалью посмертно — Александр Никулин, выпускник средней школы №6 г. Сафоново.

На фасаде школы — мемориальная доска в память о воине-интернационалисте, погибшем при исполнении интернационального долга. А в музее школы №6 сегодня, 11 декабря, собрались ученики девятых классов на урок Мужества, посвященный нашему земляку, посмертно награжденному орденом Мужества.

На экране мелькают кадры хроники афганской войны, с которой не вернулось более 15 тысяч советских солдат. Один из них — скромный сафоновский парень Александр Никулин, потерю которого до последних дней своей жизни оплакивала его мама.





Однако герои продолжают жить и после смерти. В родной школе Александра Никулина чтут его память, в музее воинов-афганцев есть посвященный ему уголок. А сегодня председатель общественной организации воинов-интернационалистов Афганистана по г. Сафоново и Сафоновскому району Владимир Иванович Луковенков и председатель Сафоновского отделения ветеранов Вооруженных сил Владимир Васильевич Иванов передали директору средней школы №6 Ольге Ивановне Мараевой медаль «30 лет вывода советских войск Афганистана», которой Александр Никулин удостоен посмертно. Награда будет храниться в школьном музее.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.