«Наследники Победы»

Учащиеся гимназии г. Сафоново приняли участие в межрайонном молодежном патриотическом фестивале-смотре «Наследники Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Мероприятие проходило на сцене Дома культуры «Лира» поселка Верхнеднепровского по инициативе Главы муниципального образования Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Олега Анатольевича Золотухина, который и пригласил обучающихся гимназии.

Сафоновцы использовали в своем выступлении вокальное, хореографическое и театральное творчество. Литературно-музыкальная композиция продемонстрировала неравнодушное отношение к истории и героическому прошлому нашей страны. Все участники патриотического фестиваля были награждены грамотами и подарками.

В заключение слова благодарности ребятам адресовала ветеран педагогического труда Надежда Григорьевна Казмина. Учащимся гимназии она подарила книгу «Детство, убитое войной», составителем которой является.

Н. КАЗАКОВА, заместитель директора по воспитательной работе.