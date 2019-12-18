Учащиеся гимназии г. Сафоново приняли участие в межрайонном молодежном патриотическом фестивале-смотре «Наследники Победы», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Мероприятие проходило на сцене Дома культуры «Лира» поселка Верхнеднепровского по инициативе Главы муниципального образования Верхнеднепровского городского поселения Дорогобужского района Олега Анатольевича Золотухина, который и пригласил обучающихся гимназии.
Сафоновцы использовали в своем выступлении вокальное, хореографическое и театральное творчество. Литературно-музыкальная композиция продемонстрировала неравнодушное отношение к истории и героическому прошлому нашей страны. Все участники патриотического фестиваля были награждены грамотами и подарками.
В заключение слова благодарности ребятам адресовала ветеран педагогического труда Надежда Григорьевна Казмина. Учащимся гимназии она подарила книгу «Детство, убитое войной», составителем которой является.
Н. КАЗАКОВА, заместитель директора по воспитательной работе.
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