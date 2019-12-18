﻿Губернатор Алексей Островский: Школу и дом культуры поддержим





Глава Смоленского региона Алексей Островский совершил рабочую поездку в Кардымовский район.

Во время визита глава региона побывал в деревне Соловьево, где оценил качество проведенных работ по ремонту кровли Соловьевской основной школы, а также проинспектировал материально-техническое состояние сельского Дома культуры.

В этом году на проведение капитального ремонта кровли образовательного учреждения из областного бюджета было выделено более 1,7 млн рублей. В дальнейших планах — сделать косметический ремонт, но, прежде всего, необходимо заменить электропроводку.

Здесь же Губернатор ознакомился с условиями, созданными в школе для организации учебно-воспитательного процесса. В частности, глава региона осмотрел классные комнаты, предназначенные для занятий дошкольной группы, которую в настоящее время посещают 7 детей, в том числе из соседних деревень Кардымовского и Ярцевского районов.

В завершение посещения школы Губернатор обратил внимание главы района на ненадлежащее состояние крыльца здания и пообещал выделить деньги на его восстановление.

Далее Алексей Островский отправился в Соловьевский сельский Дом культуры, построенный в 1979 году. В настоящее время в здании, где располагается концертный зал на 220 посадочных мест, комнаты для кружковой работы, музейная экспозиция «Соловьева переправа», протекает крыша.

Глава местной администрации Павел Никитенков сообщил, что на капитальный ремонт крыши необходимо около 2,6 миллионов рублей. Губернатор посоветовал: «Обращайтесь ко мне с письменным заявлением по этому поводу. Мы рассмотрим этот вопрос и с большой вероятностью поддержим просьбу директора Дома культуры и в 2020 году деньги выделим».

По материалам Администрации Смоленской области