Права ребенка

Накануне Международного дня прав человека в детском саду №14 «Красная шапочка» прошел Всероссийский единый урок прав человека, организованный как для педагогов и родителей, так и для дошкольников.

Заместитель заведующего Т.В. Никитенкова провела деловую игру по правам ребенка для повышения уровня знаний педагогов в области правового воспитания. Была оформлена выставка тематической литературы: «Семейный Кодекс», «Конвенция о правах ребенка», «Закон об образовании», «Декларация прав ребенка», буклеты-памятки для родителей по ознакомлению с документами, регулирующими права детей.

С воспитанниками старшего дошкольного возраста музыкальный руководитель Л.В. Павловская провела занятие-игру «Права сказочных героев» с ИКТ «Правовое воспитание детей дошкольного возраста».

Предложенные детям игровые и познавательные ситуации способствовали осмыслению ими своих прав, развитию чувства собственного достоинства, терпимости и уважения к окружающим. Права ребенка демонстрировались на примере известных литературных произведений. Например, сказка Ш. Перро «Красная Шапочка» учит тому, что никто не вправе лишать жизни ни ребенка, ни взрослого. В произведении А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» тоже заложены важные мысли: каждый ребенок имеет право на имя, на образование. А сказка «Заюшкина избушка» учит тому, что каждый имеет право на неприкосновенность жилища.

Знание прав – это щит, прикрывающий детей, их достоинство от посягательств со стороны других людей. Только обладание правами дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как личность. Воспитывая уже в дошкольном возрасте предпосылки определенной гражданской позиции, мы строим свое будущее, будущее своей страны.

Е. БАЗЫЛЕВА, заведующая детским садом № 14