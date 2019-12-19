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Права ребенка

19.12.2019

Накануне Международного дня прав человека   в детском саду №14 «Красная шапочка» прошел Всероссийский единый урок прав человека, организованный  как для педагогов и родителей, так и для дошкольников.

Заместитель заведующего Т.В. Никитенкова  провела деловую игру по правам ребенка для повышения уровня знаний педагогов в области правового воспитания. Была оформлена выставка тематической литературы: «Семейный Кодекс», «Конвенция о правах ребенка», «Закон об образовании», «Декларация прав ребенка», буклеты-памятки  для родителей по ознакомлению с документами, регулирующими права детей.

С воспитанниками старшего дошкольного возраста музыкальный  руководитель Л.В. Павловская провела занятие-игру «Права сказочных героев»  с  ИКТ  «Правовое воспитание детей дошкольного возраста».

Предложенные детям игровые и познавательные ситуации способствовали осмыслению ими своих прав, развитию  чувства собственного достоинства, терпимости и уважения к окружающим. Права ребенка демонстрировались на примере известных литературных произведений. Например, сказка Ш. Перро «Красная Шапочка» учит  тому, что никто не вправе лишать жизни ни ребенка, ни взрослого. В произведении А. Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» тоже заложены важные мысли: каждый ребенок имеет право на имя, на образование. А сказка «Заюшкина избушка» учит  тому, что каждый имеет право на неприкосновенность жилища.

  Знание прав – это щит, прикрывающий детей, их достоинство от посягательств со стороны других людей. Только обладание правами дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как личность. Воспитывая уже в дошкольном возрасте предпосылки определенной гражданской позиции, мы строим свое будущее, будущее своей страны.

Е. БАЗЫЛЕВА, заведующая детским садом № 14

Опубликовано в категории Образование

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