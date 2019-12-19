Республика Баскет-67 в Сафонове



Четвертый этап социального проекта «Республика Баскет-67. Территория всех, победа каждого!» прошел в г. Сафоново на базе спортивного комплекса «Строитель».

Любители этой популярной среди молодежи командной игры пришли в субботу, чтобы сразиться под баскетбольным щитом, стать участниками спортивных конкурсов.



Юрий Глебов, руководитель проекта, обращаясь к юным спортсменам, пожелал им успехов, посоветовал, как можно чаще участвовать в состязаниях и стать приверженцами здорового образа жизни. Председатель комитета по образованию Ольга Киселева поддержала инициативу организаторов проекта, отметила важность подобных мероприятий: «Такие турниры позволяют сплотить ребят для формирования потребности в здоровом образе жизни. Те, кто занимается спортом, и свой досуг во внеурочное время проводят интересно, с пользой для здоровья».



Все участники спортивного праздника получили памятные призы, подарки на память, мячи и красивую баскетбольную форму.

Матчи, сыгранные в этот день, были зрелищными, наполненные спортивным азартом. И спортсмены, и болельщики делились мнением: такой день с положительным настроем — это праздник, который запоминается.