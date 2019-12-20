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Примите поздравления

20.12.2019

Совет директоров, руководство и профсоюзный комитет ОАО «Теплоконтроль» поздравляют коллектив предприятия и всех смолян  с наступающим 2020 годом!

   Этот праздник открывает новую страницу в судьбе каждого человека, дает надежду, что наступающий год принесет больше успехов и достижений.

   Искренне желают в Новом году крепкого здоровья, успехов в достижении целей, плодотворной работы, счастья Вашим родным и близким! Пусть Вам всегда сопутствует удача и успех во всех делах и начинаниях! С Новым годом!


Совет директоров ОАО «Теплоконтроль» ,

профсоюзный комитет ОАО «Теплоконтроль» ,
О.В. Сильченко, генеральный директор ОАО «Теплоконтроль»

                            

                                      

              

    

Опубликовано в категории Анонс

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