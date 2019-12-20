Примите поздравления

Совет директоров, руководство и профсоюзный комитет ОАО «Теплоконтроль» поздравляют коллектив предприятия и всех смолян с наступающим 2020 годом!

Этот праздник открывает новую страницу в судьбе каждого человека, дает надежду, что наступающий год принесет больше успехов и достижений.

Искренне желают в Новом году крепкого здоровья, успехов в достижении целей, плодотворной работы, счастья Вашим родным и близким! Пусть Вам всегда сопутствует удача и успех во всех делах и начинаниях! С Новым годом!



Совет директоров ОАО «Теплоконтроль» ,

профсоюзный комитет ОАО «Теплоконтроль» ,

О.В. Сильченко, генеральный директор ОАО «Теплоконтроль»