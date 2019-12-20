Ушел из жизни Вячеслав Ефимович Балалаев СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Сегодня, 20 декабря 2019 года, ушел из жизни Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области, Почетный гражданин Сафоновского района, председатель Совета муниципальных образований Смоленской области Вячеслав Ефимович Балалаев. Редакция газеты «Сафоновская правда» глубоко скорбит по поводу смерти Главы Сафоновского района В.Е. Балалаева и выражает искренние соболезнования всем сафоновцам, его родным и близким.

О дате, времени и месте церемонии прощания будет сообщено дополнительно на сайте Администрации Сафоновского района.

