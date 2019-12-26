Ёлка для отличников и активистов

В Доме детского творчества, в микрорайоне №1 г. Сафоново, прошел чудесный праздник «Новогодняя ёлка Главы муниципального образования». Мероприятие это традиционное, проводится уже семнадцатый год подряд. На новогоднее представление со всего района съехались 60 учащихся. Такой награды школьники удостоились за отличную учебу, высокие результаты в предметных олимпиадах и спортивных соревнованиях, активное участие в школьной жизни.

Заместитель Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Г.В. Гуренков поздравил школьников с наступающим Новым годом, отметив, что район может по праву гордиться своим молодым поколением. Он пожелал ребятам крепкого здоровья, новых успехов и достижений, реализовывать свои таланты с наибольшей эффективностью.

Юных сафоновцев ожидало большое новогоднее торжество, организованное коллективом Дома детского творчества. Интересный сюжет, красивая музыка, яркие костюмы, атмосфера праздника – все это было на новогодней елке. Дед Мороз и Снегурочка вместе со сказочными персонажами создали атмосферу волшебной сказки, праздника мечты для детей. Ребята веселились, пели песни, танцевали, рассказывали стихи, участвовали в играх и хороводах.

И вот наступил самый долгожданный момент – получение сладких подарков из рук Деда Мороза и Снегурочки. Праздник удался на славу, ребята остались довольны мероприятием!