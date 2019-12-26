﻿Шахматы объединяют

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В стенах Сафоновской центральной библиотеки прошёл открытый шахматный блицтурнир, посвящённый 140-летию со дня рождения Иосифа Сталина.

Турнир был организован при поддержке фракции КПРФ в Смоленской областной Думе, которую представляли депутаты Кирилл Быстров, Олег Копыл, Артур Агеенков; а также депутат Сафоновского районного совета Валентина Разумова.

На полях шахматных баталий встретились 24 участника турнира, свои силы они проверили в семи раундах, разыгранных по швейцарской системе: в каждом туре, начиная со второго, пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. За этот счёт из турнира исключаются партии между заведомо несопоставимыми по силе противниками.

Абсолютным победителем стал смоленский коммунист, мастер ФИДЕ по шахматам Артем Копыл, игравший вне зачета.

Призовые места распределились следующим образом:

1 место — Никита Авдушин (гимназия);

2 место — Софья Червякова (гимназия);

3 место — Кирилл Ключевской (школа № 6).

Судьба второго места решалась в дополнительной встрече между Софьей и Кириллом в силу равенства набранных ими очков.

Лучшим в команде хозяев турнира — сафоновских комсомольцев — стал Максим Михеев, выигравший три игры из семи и разделивший тринадцатое место с другими участниками турнира. За это ему был вручен символический подарок.

Поздравляем ребят! Все они являются воспитанниками шахматного клуба г. Сафоново и тренируются у Лидии Станиславовны Соломоновой.

Информация и фото Сафоновского районного отделения

ЛКСМ РФ