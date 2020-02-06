Чистые руки против коронавируса

Вокруг вспышки пневмонии, вызванной китайским вирусом, плодится масса разных слухов.

Коронавирусы не в первый раз будоражат общественность. Первая волна пришлась на 2002-2003 годы, когда появились новости об эпидемии атипичной пневмонии. Вторая была в 2012 году. Однако быстро предпринятые меры остановили болезнь. Самое главное на этом этапе – выяснить, передается ли вирус от человека к человеку. Пока что поводов для тревоги медики не видят. Судя по статистике, эффективность заражения невысока. Иначе мы бы уже сейчас говорили о десятках тысяч заболевших.

Так ли опасен 2019-nCoV для России, как защититься от нового вируса, а заодно и от гриппа, следует ли отказываться от посылок из Китая? Ответы на эти и другие вопросы – в нашем видео.

https://yadi.sk/d/y2l_pq-TB4c99g

По материалам открытых источников