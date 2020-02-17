﻿Валентинка безопасности

Сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции совместно с учащимися МБОУ «СОШ № 4» г. Сафоново провели акцию «Сердце безопасности дорожного движения».

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14 февраля многие люди по всему миру отмечают праздник — День Святого Валентина. В этот день принято дарить дорогим и любимым людям цветы, конфеты, и особые открытки со стихами, признаниями, пожеланиями. Но любовь может распространяться не только на конкретного человека, любить можно жизнь в целом. Без сомнений, на дороге главное правило: любишь жизнь – соблюдай правила дорожного движения.

Для проведения мероприятия школьники подготовили для участников дорожного движения памятки — «валентинки» и воздушные шары в форме сердца.

Дорожные полицейские и ребята призывали всех к неукоснительному соблюдению таких простых, но таких важных Правил дорожного движения, ради всех близких, которые ждут дома, ради любви к жизни и своего благополучия. Также всех участников акции просили оставить свои пожелания для участников дорожного движения на большом сердце- «Сердце безопасности дорожного движения».

Мероприятие прошло в очень позитивном ключе. Водители и пешеходы охотно останавливались, принимали открытки и писали свои пожелания. Самым частым стало пожелание здоровья и любви. А залог жизни и здоровья каждого человека при участии в транспортной среде – это строгое соблюдение правил всеми участниками дорожного движения, ведь любовь проявляется не только по отношению друг к другу, но и к жизни в целом.

Любите жизнь – соблюдайте ПДД! Пусть все наши дороги будут безопасными.

Антонина Дашкевич

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