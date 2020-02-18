С днем смоленского поисковика

Дорогие поисковики и ветераны поискового движения, поздравляем вас с праздником!

Поисковое движение на Смоленщине считается одним из самых многочисленных в России. Сегодня оно объединяет труд более 70 отрядов из всех муниципальных образований.

Ежегодно только смоленскими отрядами поднимается около 2500 погибших бойцов, устанавливается более двухсот имен. Поисковое движение — это один из лучших примеров приобщения к истории и её сохранению, передаче памяти о наших героических предках.

Сердечно поздравляем вас с праздником! Желаем крепкого здоровья, сил, бодрости духа, новых достижений на благо нашей героической Смоленщины!