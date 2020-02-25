На родине первого космонавта строится новый музей

В Гагарине определён участок площадью 4 гектара для строительства нового корпуса Музея. Сейчас идёт поиск локации для строительства «космического» парка развлечений для взрослых и детей. Один из вариантов — расположить космопарк у дороги в деревню Клушино – малую родину Юрия Гагарина, где в настоящее время находится его Дом-музей.

Напомним, в Гагаринском районе по поручению Президента Владимира Путина создаётся современный музейный комплекс федерального ведения на базе мемориального музея Юрия Алексеевича Гагарина.

Сейчас Мемориальный музей, образованный в 1988 году, объединяет Музей Первого полета, Дом-музей детских лет Ю.А. Гагарина в деревне Клушино, Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов, а также Историко-художественный музей и интерактивную экспозицию «Изба-чайная». В прошлом году Музей посетили свыше 45 тысяч человек.