ЕГЭ для родителей. Нашлись, кому — не слабо

Акция «ЕГЭ для родителей» сегодня, 26 февраля, прошла в ППЭ № 23 на базе школы №8 г. Сафоново.

Желающим, а их собралось более 20 человек, не считая представителя печатного СМИ нашего района — газеты «Сафоновская правда», была предоставлена возможность испытать всю многоэтапную процедуру на себе.

Правда, собирать в школьном дворе не стали и через металлоискатель «дотошно», по паспорту, не проводили. Все-таки понимали, хоть и не понарошку родители будут сдавать экзамен, но до крайностей доходить не стоит.

Первый этап — регистрация в школьном фойе у специального столика.

Даже очередь образовалась..

Первые консультации участники акции (для каждого это было что-то вроде эксперимента над собой) получили на общем собрании, до разделения на группы. Ольга Валентиновна Щербакова, заместитель председателя комитета по образованию, разложила по полочкам все «можно» и «нельзя». Но кое-кто пренебрег предостережениями и взял с собой в экзаменационную аудиторию мобильный телефон, который дважды нарушил тишину. «За это ваш сын или дочь сразу же будут удалены, результаты экзамена аннулированы, пересдача — через год». Ого!

Для родителей правила проведения ЕГЭ — очень нужная и важная информация.







С шумом и разговорчиками организаторы акции справились небольшим сравнением — ваши дети на ЕГЭ сидят спокойно, они внимательные, сосредоточенные и строгие. Обратите внимание: в аудитории — две камеры видеонаблюдения. Во время экзамена идет прямая трансляция: все и всё на виду в реальном времени…

Экзамен шел в двух аудиториях. Нужны — паспорт и ручка. Можно — шоколадку и воду без газа. Нельзя: телефоны и другие видео и аудио-устройства. Родителям на экзамен предоставили 30 минут чистого времени. Дети сдают ЕГЭ 3 часа 55 минут.

Вот такая команда пришла сдавать ЕГЭ по истории.







Одно из мнений, с которым согласились все, — очень утомительно ожидание -вскрытие пакетов с экзаменационными материалами, распечатка заданий для каждого… Организаторы отметили: на настоящих экзаменах иной раз занимает до 40 минут.

Распечатка экзаменационного материала заняла 10 минут.







Добровольцев, решившихся на участие в акции, объединяет мотивация — проверить свои знания, испытать на себе, чтобы детей предостеречь от ошибок в поведении на экзамене и дать правильную установку им на успех.

Владимир Ульченков: в этом году обе дочери — выпускницы: Карина оканчивает 11 классов, София — 9 классов. Сафоновской гимназии.Заранее не готовился. Утром встал — и пошел. «Хотя и технарь, но базу знаний в свое время получил хорошую».





Кстати, выпускники даже на пороге аудитории не знают, за какой партой будут сидеть. «Рассадку» делает компьютер по специальной программе. Участники акции выбирали себе место в аудитории по наитию.

Чистое время экзамена — полчаса. Отчет начинается после заполнения официальных документов. «Мы с трудом ориентируемся, в какой клетке что писать, а как же дети???» — то ли удивление, то ли возмущение от родителей.

-Дети ориентируются, — уверили организаторы. — Возможность тренировки получают на пробных экзаменах».

Если бы наши перья могли скрипеть — их звук заполнил бы всю аудиторию… Работали над заданиями участники акции кропотливо, не отвлекались и в чужие работы не подглядывали.

В ожидании результата две группы снова объединились. Главный специалист комитета по образованию Инна Олеговна Скоморощенкова объявила: все участники экзамен сдали! Взрослые радовались, как дети!

Отец выпускницы гимназии Алексей Николаевич Цветков получил за ЕГЭ по истории в рамках акции «ЕГЭ для родителей» — 100 баллов! (на фото внизу — слева). «на экзамен отправила жена, — пояснил он. — Надо — значит надо — я и пошел. Мне лично помогло то, что экзамен для меня ничего не решает. Все вопросы, предложенные для экзамена, касаются истории Отечества. ее нужно знать, потому что это наша родина. Советую ученикам не только хорошо знать школьный курс, а историей своей страны интересоваться!»

Алексей Николаевич Цветков (слева) получил 100 баллов по истории, которую сдал в формате акции «ЕГЭ для родителей»









На вопрос — «Какие советы вы дадите свои детям на основе полученного опыта?» хорошо ответила Ольга Витальевна Короткова: «Рецепт единственный — уверенность в себе могут дать только прочные знания!»