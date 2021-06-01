Должны смеяться дети

В рамках мероприятия «Внимание, дети» и в преддверии Дня защиты детей сотрудники Сафоновской госавтоинспекции совместно с отделом участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних провели мероприятие под названием «Лето без ДТП. Отдыхаем по правилам».

В центральном парке г. Сафоново стражи порядка провели для юных участников дорожного движения занимательную викторину по безопасности, призвали всех ребят ответственно относиться к своему здоровью, быть внимательными при переходе проезжей части, соблюдать правила управления велосипедом и правила использования средств индивидуальной мобильности, а взрослым напомнили, о том, что будущее детей в их руках. В качестве награды за успешно пройденные испытания дети получили световозвращающие подвески, тематические памятки и воздушные шары в цвет сигналов светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции от всей души поздравляют всех девчонок и мальчишек с праздником – с Днем защиты детей. И желают всем ребятам только улыбок на лицах, звонкого смеха, солнечных дней и, самое главное, крепкого здоровья и радости. Ну и, конечно же, безаварийных летних каникул!

А взрослым в этот день хотелось бы в очередной раз напомнить о том, что главные защитники подрастающего поколения мы: родители, автомобилисты, мотоциклисты, водители автобусов и «маршруток». Защищать — значить обеспечить безопасность, и, в первую очередь, безопасность на проезжей части! Общими усилиями мы поможем избежать детской грусти, слез и боли, а увидим только сияющие от радости и счастья милые детские глаза.

Антонина ДАШКЕВИЧ