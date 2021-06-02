Более 78 тысяч смолян приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Оно проходило с 24 мая онлайн, а в финальный день, 30 мая, еще и очно на 158 избирательных участках

Эксперты отмечают, что интерес к обязательной партийной процедуре со стороны избирателей и кандидатов только растет. Явка в Смоленской области — более 10%, а конкурс кандидатов на место составил 15 человек.

Лидером по избирательному округу № 175 стал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, по №176 — действующий депутат Смоленской областной Думы Анна Андреенкова. Федеральный избирательный округ возглавили Сергей Неверов и Артем Туров.

«Со всеми участниками предварительного голосования единой командой и дальше продолжим работать для смолян. Ранее совместно с кандидатами мы разработали предложения по развитию региона на ближайшие пять лет. Каждый приложил свой опыт и высказал свои идеи», — отметил секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России», председатель оргкомитета Игорь Ляхов.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В период проведения ПГ-2021 нарушений не было зафиксировано, отметил руководитель регионального исполкома «Единой России», член оргкомитета Артем Малащенков.

«Мы видели честную конкуренцию кандидатов. Выборы прошли максимально открыто и легитимно», — резюмировал он.