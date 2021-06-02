ПОЧЕМУ СТАЛО МЕНЬШЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ И БОЛЬШЕ ОТЦОВ-ОДИНОЧЕК?

Как меняется состав домохозяйств с детьми в России с начала века и что покажет предстоящая Всероссийская перепись населения? Об этом рассказывает сайт ВПН в День защиты детей и Всемирный день родителей — 1 июня.

Генассамблея ООН учредила Всемирный день родителей девять лет назадс целью напомнить о роли семьи и родителей в воспитании детей. Полная информация о размерах и составе домашних хозяйств, в которые входят семьи с детьми, содержится в данных переписей населения.

Так, по данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в России насчитывалось 41,0 млн домохозяйств, состоящих из двух и более человек. Перепись 2010 года показала уже 40,5 млн — на 428 тыс. меньше. Заметно снизилось число домохозяйств, имеющих детей моложе 18 лет, — с 21,2 до 17,9 млн. При этом средний размер домохозяйств изменился не значительно: общий — с 3,2 человека в 2002 году до 3,1 человека — в 2010 году, средний размер домохозяйств с детьми не изменился и составил 3,8 человек.

Сокращение числа домохозяйств с детьми можно объяснить как уменьшением численности населения, так более ранним выходом в самостоятельную жизнь молодежи, полагает Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Конец 1990-х — начало 2000-х годов — довольно трудный период в истории России: падение экономики, низкий уровень жизни…В то же время, молодое население было довольно многочисленным, что и дало большее число семей и домохозяйств. Немаловажным фактором выступает и то, что в более трудные времена семья легче преодолевает невзгоды. К 2010 году брачного возраста достигла малочисленная молодежь, родившаяся в начале 90-х. Небольшие отклонения данных двух переписей говорят о том, что интенсивность вступления в брак или создания домохозяйств осталась более-менее прежней, только молодых пар стало меньше», — поясняет эксперт.

Большинство домохозяйств с детьми в России — с одним ребенком. С 2002 года их доля немного выросла (с 65,24% в 2002 году до 65,5% — в 2010-м). При этом снизилась доля домохозяйств с двумя детьми (с 28,17 до 27,53%), но увеличилась доля с тремя и более (с 6,59 до 6,99%). В количественном выражении число домохозяйств из супружеской пары с тремя и более детьми сократилось значительно меньше, чем с двумя и одним ребенком — с 708 до 624 тыс. Это дает надежду, что семьи будут чаще задумываться и осуществлять планы создания многодетной семьи.

«В 2007 году была запущена государственная программа “Материнский капитал”, которая предполагает выплаты родителям за второго и последующих детей, чем и воспользовались семьи, изначально планировавшие иметь двух или более детей. В то же время в России рос уровень жизни населения. Все это повысило долю многодетных», — объясняет тенденцию Елена Егорова.

Параллельно видна и другая тенденция — увеличилась доля больших домохозяйств с детьми, состоящих из нескольких поколений (из пяти человек и более): с одним ребенком — с 11,32 до 13,24%, с двумя детьми — с 26,89 до 28,80%.

Отдельной категорией выделяются домохозяйства, состоящие только из матери или отца с детьми. И здесь также наблюдаются интересные изменения. По данным переписи населения 2010 года, матери-одиночки составляли 11,72% от всех домохозяйств с детьми, тогда как в 2002-м — 12,78% (с одним ребенком — 13,77 и 14,90%, с двумя детьми — 8,21 и 9,12% с тремя и более — 6,36 и 7,48% соответственно). По всем группам идет снижение числа домохозяйств, состоящих из матери с детьми.

С мужчинами ситуация обратная: домохозяйств, состоящих из отцов с детьми, в 2002 году было 1,18%, а в 2010-м — уже 1,27%. Доля отцов-одиночек с одним ребенком выросла с 1,47 до 1,57%, с двумя — с 0,67 до 0,72%. И только доля с тремя и более сократилась: 0,57% в 2002 году и 0,52% в 2010-м. Конечно, жить в неполной семье для ребенка трудно и нежелательно, но можно говорить о том, что ответственность отцов растет, а общество стало чаще доверять детей папам.

«Что же можно ожидать от предстоящей в 2021 году переписи населения? Скорее всего, число домохозяйств в абсолютном выражении будет ниже уровня 2010 года по наиболее значимой причине — малочисленности поколения 90-х годов. У этого поколения складываются свои взгляды на жизнь, и зачастую на первых местах стоят учеба, карьера, покупка квартиры и автомобиля, поездки по миру. Создание семьи и рождение детей откладывается», — считает Елена Егорова.

Демографический кризис, напоминает эксперт, наблюдается не первый год и не только в России.

«Как ни странно, повышение благосостояния и уровня жизни тоже нередко приводит к малодетным семьям с одним или двумя детьми. И по большей части это семьи с молодыми 30-летними родителями, которые уже получили образование, определились профессионально, и имеют возможности для рождения последующих детей. Меры демографической политики призваны помочь им в этом», — подчеркивает Егорова.

По ее словам, данные предстоящей переписи о числе, размерах и структуре домохозяйств и семей станут важной информацией для принятия решений в социальной и экономической сфере, прогнозирования потребностей в поддержке родителей (в том числе будущих) и детей.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».