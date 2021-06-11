Взыскание с работника материального ущерба, причиненного работодателю, должно проводиться в строгом соответствии с Трудовым законодательством

Сафоновским районным судом Смоленской области при рассмотрении гражданского дела о возмещении работником материального ущерба, причиненного работодателю, было установлено следующее. Ответчица с 2015 года работала продавцом в магазине города Сафоново в составе материально-ответственных лиц, с которыми заключен договор о полной коллективной материальной ответственности. Указанный договор устанавливал обязанность бережно относиться к вверенному коллективу имуществу и принимать меры к предотвращению ущерба. Однако в нарушение требований о сохранности товарно-материальных ценностей бригада материально-ответственных лиц допустила их растрату на общую сумму более 190 000 рублей (по результатам инвентаризации), после чего работодателем принято решение о закрытии магазина с распределением оставшихся товарно-материальных ценностей по другим торговым точкам. Кроме того, после составления отчета согласно сличительной ведомости результатов инвентаризации в магазине была вновь выявлена недостача. Таким образом, работодателю действиями бывшего работника был причинен материальный ущерб на общую сумму более 200 000 рублей. При этом, ответчик в период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года работала в магазине одна, в счет возмещения материального вреда внесла в кассу магазина 27 000 рублей, оставшийся долг в добровольном порядке не возмещает, в связи с чем истец обратился с вышеназванным иском в суд.

Решением суда истцу в удовлетворении заявленных требований отказано.

При принятии решения суд руководствовался положениями Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ), регулирующих материальную ответственность сторон трудового договора, в том числе работника (глава 39 ТК РФ), которыми определены условия и порядок возложения на работника, причинившего работодателю имущественный ущерб, материальной ответственности и пределы такой ответственности.

Статьей 247 ТК РФ предусмотрено, что до принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. Истребование от работника письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном Кодексом.

Рассматривая дело, суд, изучив представленные сторонами доказательства и оценив их в соответствии с положениями статьи 67 ГПК РФ, пришел к выводу, что работодателем не доказано причинение материального ущерба именно ответчиком, в связи с чем, отсутствовали основания для взыскания с него материального ущерба. При этом, в ходе судебного разбирательства установлено, что результаты инвентаризации, проведенной работодателем и оформленные сличительной ведомостью, на основании которой определен материальный ущерб, не соответствуют Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 июня 1995 года N 49, вследствие чего являются недействительными. Кроме того, порядок проведения проверки в отношении работника был нарушен: ответчик, как материально-ответственное лицо,

сличительную ведомость не подписывал, о последней недостаче не был осведомлен, какие-либо объяснения по данному факту у него не отбирались.

Не согласившись с принятым решением, истец обжаловал его в апелляционную инстанцию Смоленского областного суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Смоленского областного суда выводы суда первой инстанции признала обоснованными, отметив, что истцом не доказаны обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование своих требований. Доводы апелляционной жалобы о том, что ответчик, внеся в кассу магазина часть денежных средств признала наличие всей недостачи по инвентаризации, признаны ошибочными, поскольку с проведенной инвентаризацией ответчик была не согласна, а внесенная сумма являлась уплатой за товар с истекшим сроком реализации, который также был выявлен. Также не приняты и доводы о том, что в товарно-денежных отчетах и накладных допущены технические описки, поскольку проведенная инвентаризация не соответствует Методическим указаниям.

Апелляционным определением решение Сафоновского районного суда Смоленской области оставлено без изменения и вступило в законную силу.