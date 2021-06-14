На пути к ГТО

Июнь Июльевич Август отсчитывает первые дни летних каникул для школьников. Мы решили заглянуть туда, где начинается дорога к нормативам ГТО.

Это Сафоновская детско-юношеская спортивная школа, на базе которой 7 июня открылся летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Он так и называется: «На пути к ГТО».



Искать, где дети и воспитатели, не пришлось: гул голосов из спортзала стал ориентиром. Юные спортсмены, а именно они составляют основу «контингента», разбившись на небольшие группы, выполняли задания: прыгали с места в длину, отжимались от пола, качали пресс, оттачивали гибкость.



– К соревнованиям готовитесь? – спросила у директора спортшколы Павла Александровича Антропова.

– К сдаче нормативов ГТО от 1-й до 5-й ступеней, – ответил он. Испытания станут завершением спортивной смены. В них примут участие все дети в возрасте от шести до 17 лет включительно.

Посмотрите, с каким энтузиазмом они занимаются: не отлынивают, не прохлаждаются, а стараются. И принуждать не нужно.

Спортивная дисциплина у многих из них уже сформирована на занятиях в секциях ДЮСШ. Здесь волейболисты, футболисты, борцы по единоборствам.

– А выглядят единым сообществом…



– Уточню – спортивным сообществом. Чем бы они ни занимались – их объединяет спорт. А это особый режим жизни, дисциплина, понимание, что команда – единый коллектив. Более опытные ребята опекают малышню. Они очень помогают нам и сейчас, на тренировках, и затем, при тестировании на сдачу нормативов. Мы обязательно отметим наших активистов в конце сезона, а сейчас выражаю Маше Гавриловой, Анастасии Комковой, Арине Алферовой, Никите Козлову большую благодарность за помощь.

За тренировкой было трудно уследить: только отпрыгали в длину, уже бегут «на пресс». С растяжки – на отжимание. На очереди – попадание в цель, туристический поход с романтической подоплекой…

Марш-бросок по пересеченной местности с поклажей, обустройство палаточного лагеря потребуют выносливости и специальных умений и навыков. Воспитатели воспользуются возможностью показать ребятам постарше, как работать с огнетушителем на пожарный случай в любой обстановке; правильно разжигать костер, учитывать многие моменты, о которых в городской жизни не задумываешься. Оказалось, романтический поход тоже из числа тестов ГТО и оцениваться будет с позиций выполнения нормативов.

– Но самый популярный тест ГТО – стрельба из пневматической винтовки, – продолжил Павел Александрович. – Уже спрашивают, когда стрелять будем…

Воспитатели в летнем спортивном лагере хорошо знакомы детям: это их тренеры, наставники. Олег Карпов, Владимир Трошин, Михаил Черногубов считают, что в спорте даже во время каникул продолжается учебный процесс в формате переходного периода. Олег Карпов, тренирующий юных тхэквондистов, считает лето самой благодатной порой для того, чтобы мальчишки окрепли, получили удовольствие от общения с теми, кто, как и они, не мыслят жизнь без спорта.

Как только в навигаторе дополнительного образования по Сафоновскому району появилась информация о записи в летний оздоровительный лагерь на базе ДЮСШ, посыпались заявки. Их общее число перевалило за сотню.

– В первую очередь путевки предоставлялись юным спортсменам из малообеспеченных семей, – объяснил Павел Александрович. – Завтракают и обедают дети в столовой школы №9. Досуговое время проводим в спортзалах нашей школы, «Строитель» и на стадионе ФСК «Сафоново» на Южном, на природе. Пока жалоб на скуку и усталость от детей не слышали. Наоборот, расходиться не торопятся: потребность в движении, здоровом образе жизни у многих из них уже в крови.

А в заключение ребята и директор лагеря взяли в руки «Сафоновскую правду». О многих из них, о секциях и развитии детского спорта районка писала не раз. В этом номере прочитали о сафоновских боксерах.