ОСТАЛОСЬ 100 ДНЕЙ

Подписано постановление Правительства Российской Федерации об установлении сроков проведения Всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2021 года.

Первые итоги Всероссийской переписи — о численности населения — будут подведены в конце этого года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года.

Всероссийская перепись населения 2020 года впервые пройдет в цифровом формате. В ходе нее жители России смогут переписаться самостоятельно на портале Госуслуг, в том числе в отделениях МФЦ. Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смогут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги.

Параллельно с Интернет-переписью будет проводиться опрос населения переписчиками. Все переписчики будут оснащены планшетными компьютерами с электронными переписными

Медиаофис Всероссийской переписи населения