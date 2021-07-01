Вот такая ИСТОРИЯ



Элина Лобазенкова: есть 100 баллов.

Для того, чтобы понимать настоящее, нужно знать прошлое. Без этой связующей нити нельзя построить то будущее, к которому стремишься. Так считает призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 2020-2021 учебного года выпускница гимназии г. Сафоново Элина Лобазенкова.

На страницах «Сафоновской правды» этому успеху одаренной ученицу была посвящена заметка в рубрике «Я нужен России».

Элина дала еще один очень веский информационный повод, достойный общественного признания: единый государственный экзамен по истории она сдала на 100 баллов.

В Смоленской области максимальные баллы по истории смогли получить только двое выпускников.



Наверняка успех, как и победу на олимпиаде, Элине принесли не просто знание предмета, а умение строить логические цепочки, видеть и понимать причинно-следственные связи. Как она говорила в интервью, знания по истории добываются не только из учебников. Художественная литература, исторические фильмы, мемуары, архивные документы и дают тот сплав знаний, которую составляют основу эрудиции.

Свое будущее Элина планирует связать именно с историей.

Пожелаем ей успехов и исполнения желаний!