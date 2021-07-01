Память не на словах, а на деле

Память не на словах, а на деле

Есть места, которые считаются святыми. И это не всегда церкви и монастыри. К братским могилам, воинским захоронениям, памятникам защитникам Отечества идут люди. «Почтить память – это святое», – говорят они, когда приводят с собой детей и внуков.

Память не на словах, а на деле проявляется не только в венках и цветах к подножию. Посадил у могилы цветы, вырвал сорняки, обновил краску на оградке, посадил дерево… Волонтеры, школьники, поисковики, доброхоты таким образом проявляют свою гражданскую позицию и патриотизм.

С такой же целью в Российской Федерации работает федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества», которая обеспечивает комплексный подход к решению проблемы обустройства мест захоронения воинов. Ее активным участникам в 2019–2024 годах является муниципальное образование «Сафоновский район».

На Сафоновской земле имеется 18 братских воинских захоронений времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Начиная с 2019 года, в рамках федеральной программы отремонтировано семь из них – в деревнях Городок Вышегорского сельского поселения, Лесное Вадинского сельского поселения, Алферово и Бессоново Зимницкого сельского поселения, Бессоново, на центральных усадьбах Издешковского, Рыбковского, Прудковского сельских поселений.

В 2021 году, благодаря участию в программе, денежные средства выделены на братские воинские захоронения в деревнях Богдановщина Прудковского сельского поселения и Булычево Казулинского сельского поселения.



Работы пройдут и на братском захоронении воинов №1 в г. Сафоново у Вечного огня.

В братской могиле в сквере Памяти захоронено 2247 воинов Советской Армии и партизан, погибших в 1941-1943 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками при защите и освобождении Сафоновского района. На благоустройство и обустройство захоронения выделено 2 915 790 рублей из федерального, областного (2 770 000 рублей) и муниципального (145 790 рублей) бюджетов.

В настоящее время выполнены проектные работы на замену газового оборудования Вечного огня на сумму 99864,7 рублей. Состоялся аукцион на проведение восстановительных работ и замену газового оборудования. В результате торгов определен подрядчик – ООО «Даргель» (г. Смоленск). Эта организация имеет лицензию Министерства культуры РФ на выполнение работ на объектах культурного наследия.



Предстоит выполнить замену газовой горелки и подводки Вечного огня, брусчатки вокруг постамента с солдатом и Вечного огня, монтаж старой гранитной плитки, ремонт оснований. И самое главное: плитки на постаменте под скульптурой солдата и на Вечном огне, на которых выгравированы даты начала и окончания Великой Отечественной войны, будут заменены на гранитные. Толщина гранита горизонтального – пять см, вертикального – три см.

Обновленное воинское захоронение по-прежнему будет местом, где встречаются поколения. Наши дети, внуки и правнуки будут гордиться подвигом предков ещё долгие и долгие годы!

Елена Поселова, председатель комитета по культуре