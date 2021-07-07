«Пикник» покажут в Смоленске

Речь идет о спектакле молодёжного экспериментального театра «Этюд» Сафоновского городского культурного центра, поставленного по пьесе Фернандо Аррабаля.

Режиссер МЭТа Владимир Коробков дебютировал с постановкой на сцене Дворца культуры в марте этого года, в День театра. В газете «Сафоновская правда» был опубликован материал-рецензия под говорящим названием «Очень смело. Есть, о чем подумать».



В спектакле участвовали самодеятельные актеры – школьники, работники культуры, промышленных предприятий. Играли талантливо, ярко, незабываемо. Режиссер Владимир Коробков нашел смелые формы выражения темы абсурдности любой войны в сценических образах.



Работа Владимира Коробкова была представлена на открытом конкурсе театральных коллективов, организованном Смоленским областным центром народного творчества «Здесь и сейчас».

Конкурс традиционный, но из-за ограничений, связанных с пандемией, в этом году проходил заочно.

Его устроители были явно удивлены, когда на приглашение принять участие откликнулись не только любительские театры Смоленщины. Записи спектаклей прислали театры из Калмыкии, Коми, Тывы, Чувашской республики, Донецкой народной республики, Ставропольского края, Калужской, Пензенской, Рязанской, Тульской областей.

Члены жюри отсмотрели 32 спектакля самой различной тематики. Только один из членов жюри поставил наименьшее количество баллов «Пикнику» в исполнении самодеятельных сафоновских артистов. Остальные оценили по максимальной шкале. В результате – звание лауреата второй степени присуждено МЭТ «Этюд» Сафоновского городского культурного центра и его режиссеру.

Это единственный коллектив Смоленщины, который вышел в победители престижного конкурса.

Лауреатом первой степени стал народный коллектив «Театральная студия «Арлекин» из Пензенской области. На третьем месте — театр «Поиск» из города Инты республики Коми.

Народный самодеятельный коллектив МЭТ «Этюд» как победитель конкурса представит спектакль «Пикник» на гала-концерте в Смоленске.

Режиссер МЭТ «Этюд» отметил, что постановка отвечает названию театра: все-таки он экспериментальный. Как говорится, проэксперим ентировали на «отлично»!

Поздравляем! Желаем творческих находок и ждем новых постановок!



Браво, «Этюд»!

Татьяна Приходько Фото автора