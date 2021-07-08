Прием заявок на участие в Международной Премии #МЫВМЕСТЕ продлен до 25 июля

За 1,5 месяца на Премию поступило около 15 тысяч заявок из 85 регионов России. Однако в последний день заявочной кампании Оргкомитет Премии получил сотни обращений от волонтеров, НКО и предпринимателей с просьбой продлить дедлайн. Теперь заявки на участие в Премии принимаются до 25 июля на сайте премия.мывместе.рф.

«Премия #МЫВМЕСТЕ стала логичным продолжением Всероссийского конкурса «Доброволец России». В прошлом году пандемия коронавируса и Общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ показали, что в социальную активность и волонтерство включаются не только профильные некоммерческие организации и их активисты, но также просто неравнодушные граждане, бизнес, профессионалы. Это нашло отражение в премии – это не конкурс для волонтеров, это признание гражданской активности и инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Уверена, премия #МЫВМЕСТЕ продолжит традиции одноименной акции и объединит лучшие практики предпринимательского сообщества, медиа, НКО, а также наших зарубежных коллег», – отметила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

«Интерес к Премии очень высок. Активнее всего заявки на участие присылали из Московской области, Волгоградской и Краснодарского края. В числе тех, кто подал заявку и международные компании, и известные СМИ. За последнюю неделю мы получили несколько сотен обращений от потенциальных участников, о том, что они не успевают подать заявку, но очень хотели бы участвовать в Премии. Это волонтеры, блогеры, малый и крупный бизнес. При оценке заявок нам важно, прежде всего, их качество, и мы понимаем, что составление действительно мощной заявки занимает немало времени. С учетом того, что полуфинал Премии был перенесен на более поздний срок, мы решили пойти навстречу и продлить заявочную кампанию. Мы не хотим, чтобы дедлайн стал преградой для продвижения действительно полезных проектов», – рассказал руководитель платформы DOBRO.RU и Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

В треке «Волонтеры и НКО» можно подать заявку на 2 из 8 номинаций: «Помощь людям»,«Здоровье нации», «Страна возможностей», «Культурное наследие», «Комфортный город»,«Зеленая страна», «Технологии для жизни», «Герои среди нас». К слову, это – самый популярный на сегодняшний день трек, который собрал более 80% всех заявок.

Трек «Бизнес» заинтересовал как небольшие компании, так и крупные корпорации, которые развивают программы по корпоративной социальной ответственности, устойчивому развитию и корпоративному волонтёрству. Номинации в треке те же, что и в треке «Волонтёры и НКО».

Около 2 тысяч заявок пришло на трек «Медиа». Участвовать можно в 2 любых номинациях из 4: «Медиаволонтерство», «Локальные медиа», «Сторителлинг» и «Специальная номинация жюри».

Для иностранцев, желающих принять участие в Премии, выделен трек «We are together». Он для тех, кто внес вклад в международное сотрудничество и решение глобальных проблем в своих странах. В 2021 году тема трека – борьба с коронавирусом. Заявки на участие принимаются до июля, на отдельном сайте wearetogetherprize.com.

Заявочная кампания продлится до 25 июля. С августа по октябрь стартуют полуфиналы Премии, которые пойдут на Окружных Добро.Фестивалях #МЫВМЕСТЕ. Проекты и работы финалистов оценят россияне на народном голосовании и члены жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на Международном Форуме #МЫВМЕСТЕ. Награды по традиции вручит Президент России Владимир Путин.

С более подробной информацией о премии можно ознакомиться на официальном сайте премия.мывместе.рф.