﻿Не выставляя чувства напоказ





Татьяна ГЛЯШОВА

Накануне Дня семьи, любви и верности супруги Брахоцкие, прожившие в браке более шести десятков лет, были награждены медалью «За любовь и верность». Они не давали друг другу клятв, не произносили высокопарных признаний, но их союз был и остается крепким, основанным на взаимном доверии, уважении. Неудивительно, что и дети в этой семье выросли достойными людьми, создали свои крепкие семьи.

Любовь нечаянно нагрянет…

Станиславу был 21 год, Марии 18, когда они поженились. Оба приехали на строительство металлургического комбината в город Темиртау Карагандинской области по комсомольским путевкам. Жили в общежитии вместе с другими комсомольцами, прибывшими на казахстанскую Магнитку.

Им не приходилось рассчитывать на материальную поддержку родителей. Как и большинство ровесников, чья молодость пришлась на послевоенное время, они сами пробивали себе дорогу, строили судьбы по зову сердца и рассудка, помогали близким.

Отец Станислава в начале Великой Отечественной был призван на фронт, а сын определен в Харьковский детский дом. Впрочем, в ту пору сирот было не счесть. У многих мальчишек и девчонок родители погибали на полях сражений, в оккупации, в фашистской неволе, а также от голода и болезней. Мать умерла до войны, в 1940-м, едва сыну исполнилось два года. В детском доме он увлекся футболом, участвовал в художественной самодеятельности, проникновенно выводя своим напевным голосом красивые украинские песни.

Повзрослев, Станислав становился душой любой компании, стоило ему запеть. И по сей день жена готова часами слушать любимого, завороженно внимая знакомым напевам народных песен.

Две половинки

одного целого

Однажды в общежитии его остановила симпатичная девушка, спросила, почему он больше не заходит к ним. С той самой встречи каждый свободный вечер он спешил на свидание с ней. А Мария приходила на футбольные матчи поболеть за Станислава, а также на концерты, чтобы послушать, как он солирует в составе ансамбля «Вечорницы». Прочитав стихи собственного сочинения, он окончательно покорил ее сердце.

Милая, застенчивая, гостеприимная, она старалась приготовить к приходу молодого человека угощение – любимый им варенец из кисломолочных продуктов. Взявшись за руки, они долго гуляли по окрестностям Темиртау, понимая, что хотели бы пройти рядом друг с другом по жизни. Мария сочувствовала сиротской доле Станислава, рассказывала о родном селе под Дрогобычем Львовской области, о родителях и трех сестрах.

Спустя пять месяцев после знакомства, в сентябре 1960 года, молодые люди отправились в ЗАГС. Поскольку у них не было при себе ни колец, ни свадебных нарядов, а также ни копейки денег, пришлось решать на ходу, у кого занять три рубля, чтобы заплатить госпошлину и отблагодарить подвернувшегося под руку дворника, который согласился быть свидетелем бракосочетания.

С той поры молодожены не расставались. Им выделили комнату в общежитии, где они свили первое семейное гнездышко.

Станислав успешно окончил курсы повышения квалификации, сдал на шестой квалификационный разряд. Высококлассному сварщику доверяли наиболее сложную и высокооплачиваемую работу.

Вскоре его перевели в Новокузнецк на крупный металлургический комбинат, насчитывающий порядка 50 тысяч работников. Там глава семьи работал с 1961 до 1971 года.

Это был самый счастливый период в жизни супругов, когда не приходилось переживать ни о крыше над головой (при переводе на новое место Брахоцкий и его семья получили ключи от благо-

устроенной квартиры), ни о средствах на жизнь. Станислав считался сварщиком от Бога.

Жена освоила профессию парикмахера, потом обучилась технике маникюра. Кризисы и потрясения в стране ждали в будущем, о котором супруги, как и многие в Советском Союзе, в ту пору не догадывались. В Новокузнецке Кемеровской области молодожены ходили в горы, посещали премьеры в театре, смотрели фильмы в кинотеатрах. Станислав старался не пропускать тренировки в спортзале и на футбольном поле.

Первая поездка в гости к теще с тестем оказалась незабываемой для Брахоцкого. Он был поражен бедностью их жилища. В мазанке с земляным полом отсутствовали какие-либо перегородки. За стеной от людской половины мычала корова и хрюкала свинья. В колхозе родителям жены выдавали на трудодень 150 граммов зерна и овощи. Выяснилось, что матери начислена пенсия размером восемь рублей, а у отца как инвалида она составляла 15 рублей.

Еще более трудные времена наступили через год после смерти главы семьи. Дедушка умер, успев увидеть новорожденную внучку Аэлиту. Родные спрашивали, откуда взялось столь необычное имя. Оказалось, что молодой отец сделал выбор по одноименному произведению Алексея Толстого.

Рождение дочери Аэлиты и сына Юрия принесло радость и полноту семейного счастья. Не были обделены вниманием и заботой родные Марии, которым удалось помочь построить дом, наладить хозяйство. До последних дней жизни бабушка ждала приезда дочери, зятя и внуков, радовалась их семейному ладу, благополучию.

Всегда манил

домашний очаг

Станислав и Мария – из тех супругов, которые оберегают семью от бурь и волнений. К радости домочадцев, за прожитые годы они не узнали, что такое ссоры, крики, оскорбления. «Мне всегда хотелось вернуться домой», – признается во время нашей встречи Станислав Георгиевич.

Мария Федоровна не ошиблась в выборе спутника, разглядев в нем основательность, стремление заботиться о близких. Вслед за главным героем культового советского фильма «Москва слезам не верит» Брахоцкий может повторить: «У меня практически нет недостатков».

Судьбоносные решения, касающиеся домочадцев, принимались после совместного обсуждения супругов с детьми. Жена следовала за мужем, как ниточка за иголочкой, не опасалась дальних переездов. И мелочи, и важные дела становились общим делом, если касались каждого.

В 1971 году Брахоцкого в составе управления «Центртехмонтаж» перевели на строительство Дорогобужского завода азотных удобрений, где он варил глухие стыки для производства серной кислоты.

После переезда в Сафоново Мария Федоровна 20 лет работала поваром в детском саду № 20. Таким образом, ее кулинарные способности смогли оценить не только муж, дети и внуки.

На новом месте семье предоставили четырехкомнатную квартиру. Когда дети выросли и стали жить отдельно, супруги подыскали подходящий вариант обмена на двухкомнатную.

Их дочь сейчас живет в Подмосковье, работает диспетчером в международном аэропорту Шереметьево-2. Сын со своей семьей остался в Сафонове. Он – бригадир на прокладке магистральных газопроводов в ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск».

Следуя совету отца, дети выбрали себе дело по душе. Продолжателями рода стали внук и внучка, в которых Брахоцкие-старшие души не чают.

Общий трудовой стаж Станислава Георгиевича насчитывает 57 лет. Он работал до августа 2013 года. Последние семь лет –

слесарем. До 70 лет занимался спортом, всю жизнь старался обходиться без таблеток. По сей день Брахоцкий читает без очков, интересуется происходящим в стране и мире, переживает за события на Украине, где прошло его детство.

Ездит на электричке в лес за грибами и ягодами. В районе Алферова им подробно исследованы места их произрастания. Любимая жена, встречая мужа с тихой «охоты», обязательно похвалит, взглянув на собранные дары леса.

Он не понимает мужчин, которые, прожив в браке долгие годы, жалуются дружкам: «Как же моя старуха надоела!»

– Разве может надоесть мать твоих детей, бабушка любимых внуков? – возмущается Брахоцкий, слыша подобные речи. – Утром просыпаюсь, вижу любимую Машу – и душу согревает мысль о том, что еще один день мы можем побыть вместе.

По весне он отправляется в лес, чтобы нарвать Марии букет первых подснежников, ландышей. Лесные и луговые цветы она предпочитает садовым; не признает показных знаков внимания, объятий на людях, будучи уверенной, что подлинные чувства не нуждаются в демонстрации.

– Мы ни разу не говорили друг другу о любви. Считаю, что слова здесь не нужны. Сердце подсказывает, как человек к тебе относится, заботится ли о тебе, оберегает ли мир и покой семьи. Одно могу сказать наверняка: нам с Машей повезло встретить друг друга. Мы не разлучались ни в горе, ни в радости. А свою золотую свадьбу отметили в кругу родных и близких, которые приехали не только из городов России, но и Украины.

Станислав Георгиевич по-прежнему служит опорой семьи. Жена после операции на сердце вынуждена остерегаться перегрузок, следовать рекомендациям врачей. Заботясь о ее здоровье, он делает ей массаж, водит на прием к доктору… Не забывает поблагодарить за вкусный обед. О себе говорит, что ему не страшны болезни. Ведь ни одной таблетки за всю жизнь Брахоцкий не принимал.

В сквере у школы № 7, неподалеку от которого живут супруги, их часто можно видеть гуляющими под руку. Когда-то в молодости они мечтали быть рядом всю жизнь, не разлучаться. Эта мечта сбылась, счастье состоялось.

Фото из семейного архива