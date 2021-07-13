Воду надо беречь

Нарушение правил охраны водных объектов, правил водопользования и правил эксплуатации водохозяйственных и водоохранных сооружений и устройств

влекут административную ответственность

31 марта 2021 года в отношении одного из исправительных учреждений УФСИН России по Смоленской области в Сафоновском районе государственным инспектором в области охраны окружающей среды Межрегионального управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям вынесено три постановления о привлечении учреждения к административной ответственности по части 4 статьи 8.13, части 1 статьи 8.14 и статье 8.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту — КоАП РФ) в виде административных штрафов.

Так, в период с января по февраль 2021 года в отношении учреждения была произведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой выявлены нарушения, связанные с использованием водного объекта, а именно ручья Безымянный – притоком первого порядка р. Вопец, предоставленного сроком на 5 лет решением Департамента по Смоленской области по природным ресурсам от 2016 года.

В частности, Учреждением нарушены правила водопользования при сбросе сточных вод в реку, при этом, загрязняющие вещества превышали допустимую концентрацию. Также Учреждением нарушены правила эксплуатации водохозяйственных и водоохранных сооружений и устройств.

Выявленные нарушения послужили основанием для составления в отношении исправительного учреждения протоколов об административных правонарушениях и впоследствии назначения наказания в виде административного штрафа в общей сумме (по трем постановлениям) 313 000 рублей.

Не согласившись с назначенным наказанием, Учреждение обжаловало вынесенные постановления о привлечении его к административной ответственности в Сафоновский районный суд, указав в их обоснование, что Учреждение включено в программу по строительству очистных сооружений и канализационного коллектора «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)». Строительство объекта назначено на 2024 год. Кроме того, источником финансирования деятельности Учреждения являются средства федерального бюджета, распорядителем которых оно не является, поскольку имеет лишь статус их получателя. Более того, целью проведенной в отношении Учреждения проверки являлась проверка выполнения предписания об устранении выявленных ранее нарушений обязательных требований, а не проведение проверки.

Решениями Сафоновского районного суда Смоленской области все три постановления должностного лица о привлечении исправительного учреждения к административной ответственности, оставлены без изменения, а его жалобы – без удовлетворения. При этом, в своих решениях суд отметил, что Учреждение имело возможность для соблюдения норм природоохранного законодательства, но данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Доводы о недостаточности финансирования, включение в федеральную целевую программу не являются основанием для освобождения Учреждения от административной ответственности.

Смоленский областной суд, рассматривая жалобы исправительного учреждения, не усмотрел оснований для отмены принятых в отношении него актов, оставив постановления должностного лица и решения суда первой инстанции без изменения, а жалобы учреждения – без удовлетворения.