Как смотреть цифровое ТВ

В городе, деревне и на даче легко воспользоваться преимуществами цифрового эфирного ТВ. Для этого нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровая антенна. К старому телевизору дополнительно требуется приставка DVB-T2.

Антенну нужно направить на ближайшую телебашню. Где она расположена, покажет интерактивная карта РТРС, ее адрес в интернете: карта.ртрс.рф. Другой вариант — просто поворачивать антенну, добиваясь наилучшей картинки. В большинстве телевизоров и приставок есть индикаторы уровня и качества сигнала, по ним удобно ориентироваться. Для уверенного и непрерывного приема уровень сигнала должен быть не ниже 60%, качество сигнала — 100%.

Важно подбирать антенну под особенности расположения квартиры. Необходимо учесть этаж, плотность застройки, ландшафт и расстояние от телебашни.

Комнатные антенны подходят для приема вблизи телебашни, в радиусе 5 км, в прямой видимости.

Наружные антенны без усилителя сигнала (пассивные) — самый рабочий тип антенны. Они принимают «цифру» в радиусе 20 км. Их устанавливают на крыше, балконе, оконной раме или внешней стене.

Наружные антенны с усилителем (активные) нужны на большом удалении от телебашни — на расстоянии до 80 км.

При выборе телеприставки важно обратить внимание на наличие поддержки стандарта DVB-T2. Лучше, если на приставке будет кнопка включения (пригодится в случае утери пульта). Выбирайте приставки с внешним блоком питания: его легко заменить в случае поломки.

Если антенна с усилителем принимает сигнал вблизи башни, может возникнуть проблема переусиления сигнала: чтобы решить ее, нужно убрать галочку «усиление» в настройках приставки и отключить усилитель.

Для телевизионных антенн необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. В случае проблем с приемом важно проверить не только антенну, но и кабель, места соединений и сгибов. Нередко причина сбоев — поврежденный или устаревший кабель.

Департамент цифрового развития Смоленской области