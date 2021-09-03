С Днём знаний поздравляем, безопасности желаем!

Инструктор Сафоновского МО ВДПО поздравила учителей и школьников с 1 сентября и напомнила правила пожарной безопасности.

Улыбки, радостные встречи, море цветов и белых бантов, разноцветные шары и первый звонок – всё это День знаний! По традиции в этот праздничный день инструктор Сафоновского МО ВДПО Ольга Казакова поздравила ребят с праздником, пожелала, конечно же, успехов в учёбе, новых удивительных открытий и провела беседу по пожарной безопасности. В этот раз инструктор была в гостях у учеников МБОУ «СОШ №6».

Ребята вспомнили, как вести себя при начинающемся пожаре, при задымлении и как вызвать пожарных. Некоторые удивились, что при пожаре нужно громко кричать в окно или с балкона. Кто-то из учеников спросил с улыбкой: «Прямо ОРАТЬ?!» Конечно! Орать как можно громче «Пожар, помогите! Вызовите пожарных!». Кричать так, чтоб услышали все прохожие и ни в коем случае не прятаться, ведь пожар находит всех и не шутит ни секунды.

Инструктор Ольга Казакова раздала ребятам памятки по пожарной безопасности, закладки с правилами поведения при пожаре и таблицей умножения. Четвероклашки пообещали хорошо учиться, правильно вести себя в экстремальных ситуациях и не играть с огнём!