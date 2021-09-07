Социальная выплата положена

Сафоновский межрайонный прокурор обратился в суд в интересах Ю.А. к ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», Сафоновскому филиалу № 7 ГУ — Смоленского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации об исключении пунктов из должностной инструкции, взыскании социальной выплаты. В обоснование иска указал, что Сафоновской межрайонной прокуратурой рассмотрено обращение Ю.А. по вопросу нарушения трудового законодательства. В ходе проверки установлено, что согласно п. 2.11 должностной инструкции уборщиков производственных помещения, уборщик обязан осуществлять сбор и герметизацию медицинских отходов, п. 2.14- п. 217 помогать медицинской сестре при сопровождении и транспортировке больных в лечебно-диагностические кабинеты и другие отделения, оказывать помощь медицинскому персоналу в перекладывании и транспортировке больных из отделения и в отделения, помогать кастелянше, медицинскому персоналу в обслуживании и ухаживании за больными, обеспечивая чистоту в палатах, санузлах и других помещениях отделения, по требованию медицинского персонала проводить смену белья, строго следить за чистотой лежачих больных. При этом в силу письма Министерства здравоохранения РФ от 07.02.2018 № 16-3/10/2-105, Тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденных постановлением Министерства труда РФ от 10.11.1992 № 31, уборщику производственных помещений, не относящемуся к младшему медицинскому персоналу, не могут быть вменены не свойственные указанной должности (профессии) трудовые функции. Таким образом, пункты 2.11, 2.14-2.17 вышеуказанной должностной инструкции подлежат исключению. Так же в ходе проверки установлено, в связи с тем, что в должностные обязанности Ю.А. включены обязанности, которые подлежат выполнению младшим медицинским персоналом, последняя имела контакт с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции, а именно 14 декабря 2020 года, 10 января 2021 года, 5 апреля 2021 года. В соответствии с п. 2 постановления Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 — 2021 годах медицинских и иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» младшему медицинскому персоналу, не оказывающему медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), но контактирующие с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении должностных обязанностей производиться специальная социальная выплата в размере 600 рублей соответственно за одну нормативную смену, в связи с тем, что Ю.А. имела контакт с пациентами 14 декабря 2020 года, 10 января 2021 года, 5 апреля 2021 года, общая сумма специальной социальной выплаты составляет 1800 рублей.

На основании изложенного просит исключить п. 2.11, п. 2.14 — п. 2.17 из должностной инструкции уборщика производственных помещений, утвержденной в 2018 году; обязать ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» включить в реестр работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты Ю.А. для направления в Сафоновский филиал № 7 ГУ-Смоленского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации в течении месяца со дня

вступления решения суда в силу; обязать Сафоновский филиал № 7 ГУ-Смоленского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня получения вышеуказанного реестра путем перечисления на банковскую карту или счет Ю.А. произвести выплаты в размере 1800 рублей.

В процессе рассмотрения дела Ю.А. исковые требования прокурора поддержала в части исключения п. 2.11, п. 2.14 — п. 2.17 из должностной инструкции уборщика производственных помещений, утвержденной главным врачом в 2018 году. От исковых требований в части понуждения ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» включить в реестр работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты Ю.А. . для направления в Сафоновский филиал № 7 ГУ-Смоленского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации в течение месяца со дня вступления решения суда в силу; понуждения Сафоновского филиала № 7 ГУ-Смоленского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации в течение 7 рабочих дней со дня получения вышеуказанного реестра путем перечисления на банковскую карту или счет Ю.А. произвести выплаты в размере 1800 рублей, отказалась, производство по делу в этой части прекращено.

При рассмотрении дела Главный врач ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» исковые требования в части понуждения ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» исключить п. 2.11, п. 2.14 — п. 2.17 из должностной инструкции уборщика производственных помещений, утвержденной в 2018 году, признал, о чем представил письменное заявление. При рассмотрении дела суд руководствовался Письмом Минздрава России от 07.02.2018 N 16-3/10/2-705, согласно которого трудовая функция уборщика служебных помещений должна содержать исключительно обязанности по уборке вестибюлей, коридоров, лестничных проемов и другие, предусмотренные для данной профессии в тарифно-квалификационных характеристиках по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденных постановлением Минтруда России от 10 ноября 1992 г. N 31. Так же были приняты во внимание тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 N 31.

Таким образом, суд пришёл к выводу, что требования прокурора в интересах Ю.А. в части понуждения ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» исключить п. 2.11, п. 2.14 — п. 2.17 из должностной инструкции уборщика производственных помещений неврологического отделения, утвержденной главным врачом ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» в 2018 году основаны на законе и подтверждаются материалами гражданского дела, признание иска представителем ответчика не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы третьих лиц.